Le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en hausse jeudi après les résultats positifs de Cisco, tandis que les investisseurs évaluent le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, qui a montré que la plupart des responsables avaient une vision hawkish des taux d'intérêt.

Cisco Systems a gagné 2,2 % dans les échanges avant bourse après que les résultats du quatrième trimestre du fabricant d'équipements de réseau aient dépassé les estimations, et que son PDG ait parlé des opportunités offertes par l'intelligence artificielle.

Les principaux indices de Wall Street avaient clôturé en baisse mercredi après que les minutes de la Fed aient alimenté les craintes d'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la banque centrale, en particulier après que les données récentes sur les ventes au détail et la production industrielle aient mis en évidence la résilience de l'économie américaine.

Les minutes de la réunion de la Fed des 25 et 26 juillet ont montré que la plupart des décideurs politiques continuaient à donner la priorité à la lutte contre l'inflation, tandis que peu de participants ont mentionné les risques pour l'économie si les taux étaient poussés trop haut.

"Il y a des raisons de continuer à augmenter les taux d'intérêt et de les maintenir plus longtemps que le marché ne le prévoit", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille principal chez Globalt Investments. Selon l'outil Fedwatch de CME Group, les opérateurs parient sur une pause dans la hausse des taux d'intérêt de la Fed en septembre, passant de 89 % une semaine plus tôt à 86,5 %. Soulignant la force du marché du travail et diminuant les espoirs d'une pause dans le resserrement de la politique, les demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage ont chuté à 239 000 la semaine précédente, par rapport aux attentes de 240 000.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint un nouveau sommet de 10 mois jeudi, tandis que le rendement des bons du Trésor à deux ans, qui reflète le mieux les attentes en matière de taux à court terme, a légèrement baissé pour atteindre 4,94 %.

Nvidia a augmenté de 0,9 %. Ses actions ont progressé cette semaine, les analystes ayant relevé leurs objectifs de prix avant les résultats trimestriels du concepteur de puces à la fin du mois, Oppenheimer et Rosenblatt Securities étant les derniers à avoir relevé leurs objectifs de prix jeudi.

Walmart a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année et a battu les estimations pour les ventes du deuxième trimestre, suggérant que la demande des consommateurs aux États-Unis reste forte, mais ses actions étaient en baisse de 0,9 % après avoir augmenté jusqu'à 3 %.

Les résultats de Walmart font suite aux bénéfices plus élevés que prévu de Target et Home Depot en début de semaine, marquant un deuxième trimestre positif pour les principaux détaillants américains.

CVS Health Corp a chuté de 8,1 % à la suite d'informations selon lesquelles Blue Shield of California envisage d'abandonner la société en tant que gestionnaire de prestations pharmaceutiques et de travailler avec Amazon, dont les actions ont augmenté de 1 %.

Les grands assureurs de santé UnitedHealth et Cigna ont chuté respectivement de 3,3 % et de 5,8 %.

À 8:37 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 37 points, ou 0,11%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 16 points, ou 0,36%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 72,5 points, ou 0,49%.

Les actions de Ball Corp ont grimpé de 3,9% après que le britannique BAE Systems a accepté d'acheter les actifs aérospatiaux du fournisseur de canettes de bière pour environ 5,55 milliards de dollars. (Reportage d'Amruta Khandekar et de Shristi Achar A à Bengaluru, édition de Vinay Dwivedi)