* Le Nasdaq est en tête des pertes de Wall Street alors que Nvidia glisse.

* Les rendements américains baissent alors que le marché est en mode consolidation

* La Chine réduit les taux hypothécaires ; le yuan reste stable, les actions sont en hausse.

* La croissance des salaires en Europe ralentit, les rendements obligataires de la zone euro baissent

NEW YORK/LONDRES, 20 février (Reuters) - Le dollar s'est replié et les actions à Wall Street et en Europe ont reculé mardi, la baisse de l'optimisme quant à une prochaine réduction des taux d'intérêt par les banques centrales ayant pesé sur le sentiment, empêchant les principaux indices boursiers paneuropéens et japonais d'atteindre des niveaux record.

Walmart a lancé la saison des bénéfices pour les détaillants américains sur une note positive, aidant à limiter les pertes sur le Dow, mais l'indice de référence STOXX 600 en Europe et le Nikkei au Japon restent environ 1% en dessous des records respectifs de 2022 et 1989.

La semaine dernière, les données sur l'inflation américaine, plus élevées que prévu, ont étouffé les attentes du marché concernant un début imminent du cycle d'assouplissement de la Réserve fédérale et ont mis un terme à la hausse des actions américaines en 2024, qui était basée sur la perspective d'un nouveau ralentissement de l'inflation.

La Fed réduira le taux des fonds fédéraux en juin, selon une faible majorité d'économistes interrogés par Reuters, qui ont également déclaré que la première réduction du taux interviendrait plus tard que prévu plutôt qu'avant.

L'appel à la poursuite de la déflation repose sur une croissance économique inférieure à la tendance, mais les fondements structurels de cette perspective sont erronés, car il y a peu de marge de manœuvre dans l'économie, a déclaré Phillip Colmar, stratège mondial chez MRB Partners à New York.

"Le scénario de l'atterrissage en douceur de Boucles d'or était également erroné", a-t-il ajouté. "Nous aimons bien Boucle d'or. Mais nous savons d'expérience qu'elle ne vient pas très longtemps et le risque du scénario Boucle d'or était que nous n'allions pas avoir un atterrissage en douceur avec suffisamment de marge de manœuvre dans l'économie pour faire baisser l'inflation".

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a perdu 0,30 %, tandis que l'indice MSCI des actions mondiales a perdu 0,45 %.

L'indice STOXX 600 a perdu 0,09% alors que les marchés ont ignoré les données de la Banque centrale européenne qui ont montré que la croissance annuelle des salaires négociés dans la zone euro a ralenti à 4,5% au quatrième trimestre de l'année dernière, en baisse par rapport aux 4,7% de la période précédente.

La BCE a désigné les salaires comme le risque le plus important pour sa croisade contre l'inflation qui dure depuis un an et demi.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a été en tête des pertes à Wall Street, le fabricant de puces Nvidia, qui publiera ses résultats après la clôture des marchés mercredi, ayant chuté de 6,2 %.

À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,25 %, le S&P 500 0,78 % et le Nasdaq Composite 1,42 %.

La réaction des classes d'actifs autres que les obligations aux perspectives de taux d'intérêt a été discrète jusqu'à présent, mais la croissance économique américaine, comparée à celle des autres pays, devrait modifier l'évolution des attentes des banques centrales, a déclaré Marvin Loh, stratège macroéconomique mondial chez State Street à Boston.

Depuis la mi-janvier, le marché a réduit les prévisions de baisse des taux de 60 points de base pour la Fed, de la même manière pour la Banque du Canada, de 37 points de base pour la BCE et de 57 points de base pour la Banque d'Angleterre, a-t-il déclaré.

"Ce changement sur le marché des taux américains est dû à une économie qui fonctionne d'une manière que nous n'observons pas dans beaucoup d'autres marchés développés. En fin de compte, vous devrez commencer à observer une plus grande séparation", a déclaré M. Loh.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 7,6 points de base à 4,580 %, tandis que le rendement du billet de référence à 10 ans a baissé de 4,1 points de base à 4,254 %.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans, qui évolue inversement à son prix, était en baisse de 3,8 points de base à 2,373 %, tandis que l'euro était en hausse de 0,32 % à 1,0814 $.

Le rendement de référence de la zone euro a augmenté d'environ 35 points de base depuis le début de l'année, car les obstacles à la baisse de l'inflation et les données économiques plus favorables que prévu dans la plupart des pays du monde, en particulier aux États-Unis, ont incité les marchés à repousser leurs attentes de réductions significatives des taux d'intérêt pour le début de l'année, prévues pour la fin de 2023.

Le rendement à deux ans de l'Allemagne, sensible aux taux, a augmenté de 40 points de base depuis le début de l'année.

BAISSE DES TAUX EN CHINE

Le taux préférentiel des prêts à cinq ans de la Chine a été abaissé de 25 points de base à 3,95 %, ce qui est supérieur aux réductions de 5 à 15 points de base prévues par les économistes. Le taux à un an a été laissé à 3,45 %, ce qui a permis aux valeurs sûres de terminer la journée en hausse de 0,2 %, après une chute antérieure, et à l'indice Hang Seng de Hong Kong d'augmenter de 0,6 %.

Le yuan a touché son plus bas niveau en trois mois dans les premiers échanges avant de se stabiliser à 7,1979 dans la matinée européenne.

Le pétrole brut américain a récemment baissé de 0,42% à 78,86 dollars le baril et le Brent était à 82,41 dollars, en baisse de 1,38% sur la journée.