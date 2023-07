Craven House Capital PLC - fonds d'investissement basé à Londres et détenant des participations minoritaires dans quatre entreprises pharmaceutiques et de commerce électronique gérées en Suède - note que l'acquisition prévue de Bio Vitos par Hemcheck Sweden AB n'a pas été approuvée par le Nasdaq. Bio Vitos conclut un accord qui lui permettra de poursuivre ses activités, tandis que Hemcheck est en train de soumettre une demande actualisée au Nasdaq. "Bio Vitos prévoit de recevoir ses actions Hemcheck avant la fin du mois de juillet 2023, qui seront transmises directement aux actionnaires de Bio Vitos, dont Craven House fait partie", explique Craven. Craven House détient une participation de 24,5 % dans Bio Vitos, une société qui vend des comprimés d'oméga 3. Hemcheck est une société spécialisée dans la détection des échantillons de sang hémolysé. Par hémolyse, on entend l'éclatement des globules rouges d'un échantillon, ce qui rend généralement impossible l'obtention d'un résultat d'analyse.

Cours actuel de l'action : 0,12 USD

Variation sur 12 mois : en baisse de 48

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

