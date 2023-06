Beneficient est prêt à entrer en bourse cette semaine avec un véhicule de chèque en blanc dans une opération valorisant l'entreprise de services financiers à environ 3,3 milliards de dollars, a déclaré mardi une source familière avec le sujet.

L'année dernière, Beneficient a annoncé son intention de s'introduire en bourse par le biais d'une fusion avec Avalon Acquisition Company. Les actionnaires d'Avalon ont approuvé l'opération mardi, a déclaré la source qui n'a pas été autorisée à discuter de l'affaire confidentielle.

Beneficient fournit des liquidités et des services aux personnes qualifiées et aux petites institutions qui investissent dans le capital-investissement, le capital-risque et d'autres actifs alternatifs. Elle a déclaré avoir fourni aux investisseurs 1,1 milliard de dollars de liquidités.

La société devrait commencer à être cotée cette semaine sur le Nasdaq sous le symbole BENF et la société combinée s'appellera Beneficient, a déclaré la personne.

Les représentants de Beneficient et d'Avalon n'ont pas pu être joints pour un commentaire.

La société a précédemment déclaré que l'accès aux marchés publics aiderait à financer davantage de transactions de liquidité dans le secteur des produits alternatifs, qui représente environ 12 billions de dollars.

Les sociétés d'acquisition à but spécifique (SPAC) sont des sociétés cotées en bourse qui ont été créées dans le but de fusionner avec une société privée, laquelle devient ensuite publique à la suite de la fusion.

Le marché des SPAC s'est contracté au cours des derniers mois et de nombreuses entreprises dites "de-SPACed", issues de la fusion d'une entreprise opérationnelle avec une société "blank check", se négocient en dessous de leur prix d'introduction en bourse initial et certaines ont déposé leur bilan, selon des avocats et des analystes du secteur.

Beneficient est dirigée par le fondateur, PDG et président Brad Heppner, qui a précédemment fondé et acquis un certain nombre d'entreprises dans le domaine des actifs alternatifs, y compris le Crossroads Group. Avalon est dirigé par Donald Putnam, fondateur de Grail Partners et de Putnam Lovell Securities, et Craig Cognetti, associé chez Grail Partners.