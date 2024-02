Les actions australiennes ont suivi la baisse de Wall Street mercredi, le secteur minier étant le plus à la traîne en raison de la baisse des prix du minerai de fer en Chine, principal producteur d'acier.

L'indice S&P/ASX 200 a chuté de 0,7% à 7.604,00 à 0055 GMT. L'indice de référence a terminé en baisse de 0,1% mardi.

Les actions américaines ont clôturé en baisse mardi, le Nasdaq affichant les baisses les plus importantes, le fabricant de puces Nvidia ayant trébuché avant la publication de ses résultats. L'optimisme que les banques centrales du monde entier commenceront à réduire les taux d'intérêt bientôt a également diminué.

À Sydney, l'indice minier lourd a reculé de 2,8 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis le 25 octobre, après que les contrats à terme sur le minerai de fer aient chuté dans la nuit à leur niveau le plus bas depuis plus de trois mois en raison de la tiédeur des perspectives de la demande en Chine.

Le groupe BHP Fortescue et Rio Tinto ont perdu entre 2,7 % et 3,7 %, respectivement.

Les valeurs énergétiques ont baissé de 1,5 %. Santos a perdu jusqu'à 2 %, après que le producteur de pétrole et de gaz ait annoncé une chute de 42 % de ses bénéfices sous-jacents annuels.

Parmi les actions individuelles, Woolworths Group a dérapé de 9 %, enregistrant sa plus forte perte intrajournalière en pourcentage depuis le 14 décembre 2021, après que la société ait annoncé une croissance des bénéfices sous-jacents plus faible que prévu pour le premier semestre et le départ à la retraite de son principal dirigeant, Brad Banducci. Le titre a été le deuxième plus grand perdant de l'indice de référence.

Les valeurs financières ont baissé de 0,2 %. Trois des "quatre grandes" banques du pays ont progressé de 0,2 % à 1,5 %.

Les actions de la National Australia Bank ont augmenté de 1,8 % pour atteindre leur plus haut niveau en près de neuf ans après que les bénéfices en espèces du premier trimestre aient battu les estimations du marché et que le prêteur ait déclaré qu'il restait optimiste quant aux perspectives de l'économie australienne.

Les actions du secteur de la santé ont augmenté de 0,9 %, tandis que les actions du secteur de l'or ont baissé de 0,5 %.

Les valeurs des technologies de l'information ont bondi de 3,4 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis le 6 janvier 2022. WiseTech Global a été le principal gagnant du sous-indice avec un bond de 13 % pour atteindre un niveau record.

L'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 est resté stable à 11 571,25.