Les actions américaines ont baissé mardi, le Nasdaq affichant les plus fortes baisses, le fabricant de puces Nvidia ayant trébuché avant la publication de ses résultats très attendus, tandis que les gains de Walmart ont permis de contenir les pertes du Dow Industrials.

Les actions du concepteur de puces Nvidia ont chuté de près de 6 %, en passe de connaître leur plus forte baisse en un jour depuis le mois de mai, tandis que l'indice Philadelphia des semi-conducteurs, plus large, a perdu 2,5 %, d'autres actions du secteur des puces ayant également suivi le mouvement.

Les investisseurs craignent que les résultats trimestriels de Nvidia, attendus après la clôture des marchés mercredi, ne justifient sa valorisation onéreuse, avec un ratio cours/bénéfice prévisionnel d'un peu plus de 32, et ne continuent d'alimenter la frénésie d'achat autour des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

Les paris sur l'IA ont permis à Nvidia de devenir la troisième entreprise américaine la plus précieuse et de supplanter récemment Tesla en tant qu'action la plus échangée à Wall Street.

"Le prix est fixé à la perfection, quoi qu'ils disent, ils vont probablement retirer de l'argent", a déclaré Ken Polcari, associé directeur de Kace Capital Advisors à Boca Raton, en Floride.

"Quoi qu'ils disent, les traders vont bloquer leurs profits, les gestionnaires d'actifs vont se délester d'une partie de leur position de base et bloquer leurs profits, ce qui se produit déjà aujourd'hui avant les chiffres de demain.

Les actions de Super Micro Computer, qui a bondi ces dernières semaines en tant que dernier titre considéré comme bénéficiant de l'intelligence artificielle, ont chuté de plus de 7 %, après avoir clôturé en baisse de près de 20 % vendredi, mettant fin à une série de neuf séances de hausse. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a perdu plus de 2 %.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 85,43 points, soit 0,22 %, à 38 542,56 points, l'indice S&P 500 a perdu 37,16 points, soit 0,74 %, à 4 968,41 points, et l'indice Nasdaq Composite a perdu 204,52 points, soit 1,3 %, à 15 571,14 points.

Walmart a atteint un niveau record et était en hausse de 3,9 % après que le géant américain de la distribution a prévu des ventes pour l'exercice 2025 largement supérieures aux attentes de Wall Street et a augmenté son dividende annuel de 9 %.

L'indice S&P 500 des biens de consommation de base, qui comprend Walmart, a progressé de 1,2 % et a été le plus performant des 11 principaux secteurs du S&P, tandis que les technologies de l'information ont été les plus faibles avec une baisse de 1,8 %.

Les actions de Home Depot, autre composante du Dow Jones, ont alterné entre gains et pertes modestes. Elles étaient en hausse de 0,4 % après que le détaillant de produits d'aménagement intérieur a annoncé des résultats annuels inférieurs aux estimations des analystes.

Le rallye de Wall Street, qui dure depuis des semaines, s'est arrêté la semaine dernière, car les données sur l'inflation américaine, plus élevées que prévu, ont repoussé les attentes du marché concernant le calendrier d'une réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

La baisse des taux est attendue en juin, selon une faible majorité d'économistes interrogés par Reuters, qui ont également souligné le risque d'un nouveau report de la première baisse.

Les investisseurs attendent également la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, ainsi que les remarques de plusieurs responsables de banques centrales dans le courant de la semaine.

Le fabricant de téléviseurs intelligents Vizio a bondi de 16,5 % après que Walmart a annoncé qu'il achèterait la société pour 2,3 milliards de dollars.

Discover Financial Services a bondi de 16,4 % après que la banque de consommation Capital One, soutenue par Warren Buffett, a prévu d'acquérir l'émetteur de cartes de crédit américain dans le cadre d'une transaction de 35,3 milliards de dollars. Les actions de Capital One ont légèrement augmenté de 0,2 %.