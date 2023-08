Les actions de CrowdStrike Holdings Inc et d'Okta Inc ont chacune gagné plus de 10 % jeudi après que les deux entreprises de cybersécurité ont annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce à une forte demande pour leurs produits.

CrowdStrike a battu les estimations en annonçant mercredi en fin de journée que son chiffre d'affaires avait bondi de 37 % pour atteindre 731,6 millions de dollars, tandis que le bénéfice net ajusté avait plus que doublé pour atteindre 180 millions de dollars au deuxième trimestre, grâce à une forte croissance des abonnements à ses services de protection des données et de l'identité basés sur le cloud.

Ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice net pour le troisième trimestre ont également dépassé les attentes.

La forte croissance des revenus issus des abonnements a également permis à Okta d'augmenter son chiffre d'affaires de 23 %, à 556 millions de dollars, tandis que sa perte nette s'est réduite à 111 millions de dollars, a déclaré la société après la cloche de clôture mercredi. Les résultats ont battu les prévisions des analystes de Wall Street, selon les données de Refinitiv.

Les actions de CrowdStrike ont augmenté de 10,2 % à 164,41 $ jeudi et se négociaient en dernier lieu à 162 $, en hausse de 8,59 %. Les actions ont grimpé de plus de 54 % depuis le début de l'année.

Les actions d'Okta ont augmenté de 17,6 % pour atteindre 86,50 $, leur plus haut niveau depuis mai. L'action était en hausse de 13,5 % à 83,47 $.

D'autres entreprises de cybersécurité ont également progressé, soutenues par CrowdStrike et Okta. Zscaler Inc a augmenté de 5 %, tandis que l'indice Nasdaq Cybersecurity a progressé de 1,5 %.

Parallèlement, les actions de Palo Alto Networks Inc. ont augmenté de près de 2 % jeudi, après que l'action de la société a bondi de 15 % la semaine dernière en une seule séance, ses fortes prévisions ayant apaisé les craintes d'un ralentissement dans le secteur de la cybersécurité.

Plusieurs analystes ont relevé leurs objectifs de prix pour les actions de CrowdStrike et d'Okta en réaction à ces nouvelles. L'objectif de prix médian pour CrowdStrike était de 180 dollars, tandis que celui d'Okta s'élevait à 95 dollars.

CrowdStrike, dont le siège se trouve à Austin, au Texas, fournit une protection de cybersécurité basée sur le cloud grâce à sa plateforme Falcon, utilisée par de nombreuses grandes entreprises américaines. Okta, dont le siège est à San Francisco, fournit principalement des services de protection de l'identité et d'authentification par l'intermédiaire de son propre réseau en nuage. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; Rédaction de Lance Tupper et Mark Porter)