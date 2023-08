Le fabricant vietnamien de véhicules électriques VinFast pourrait ouvrir en hausse sur le Nasdaq mardi, d'après les échanges limités avant le marché, alors qu'il fait ses débuts après un accord SPAC qui, d'après la société, la valorise à 23 milliards de dollars.

L'évaluation, que VinFast et son partenaire Black Spade Acquisition ont calculée en utilisant Lucid, le fabricant rival de véhicules électriques, comme référence, est la quatrième plus élevée pour ce type d'opérations de sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), selon les données de Dealogic.

Quelques heures avant ses débuts sur le Nasdaq, VinFast a plus que doublé sa valeur lors d'opérations de pré-marché portant sur moins de 4 % de ses actions.

Plusieurs autres fabricants de véhicules électriques se sont également introduits en bourse par le biais d'opérations de ce type, qui ont suscité une attention accrue de la part des investisseurs et des autorités de réglementation, d'autant plus que la concurrence sur le marché des véhicules électriques s'intensifie et que le marché automobile chinois, le plus important au monde, est en proie à une guerre des prix.

Certains des rivaux de VinFast, dont Nikola Corp et Lucid, ont vu leur valorisation chuter après leur inscription au SPAC. Nikola a désormais une valeur de marché de 1,4 milliard de dollars, contre 13,9 milliards de dollars avant la cotation, tandis que Lucid a une valeur de marché actuelle de 15,5 milliards de dollars, contre 24 milliards de dollars lors de son opération SPAC de 2021.

Les actions d'autres rivaux qui n'ont pas été cotés par l'intermédiaire de SPAC, notamment Tesla Inc et Rivian Automotive Inc, se sont mieux comportées. Les actions de Tesla ont augmenté de 94,6 % depuis le début de l'année, tandis que celles de Rivian ont progressé de près de 17 %.

VinFast est une unité du plus grand conglomérat vietnamien, Vingroup .

On ne sait pas encore combien d'actions de la société seront négociées mardi et à quel prix.

Le fondateur de VinFast, Pham Nhat Vuong, l'homme le plus riche du Viêt Nam, a promis 2,5 milliards de dollars en avril pour soutenir le fabricant de véhicules électriques, dont 1 milliard de dollars provenant de sa fortune personnelle. Il est le propriétaire effectif de 99 % des actions ordinaires du fabricant de VE après la fusion.

VinFast prévoit de construire une usine de 4 milliards de dollars en Caroline du Nord et d'augmenter les livraisons de voitures de son usine vietnamienne vers les États-Unis, son principal marché cible à l'étranger.

VinFast a expédié près de 3 000 unités aux États-Unis et a commencé à les livrer à partir du mois de mars. L'entreprise n'a pas divulgué ses ventes, mais selon S&P Global Mobility, elle n'a vendu que 137 véhicules aux États-Unis jusqu'en juin.

Au début de l'année, VinFast a renoncé à une cotation ordinaire de 2 milliards de dollars au profit de la fusion SPAC.

Les investisseurs de Black Spade Acquisition ont retiré plus de 80 % de leurs actions après l'accord avec VinFast, ne laissant qu'environ 14 millions de dollars dans la fiducie de la société, selon une déclaration publique. (Reportage de Phuong Nguyen, Yantoultra Ngui et Jaiveer Singh Shekhawat ; rédaction de Francesco Guarascio et Miral Fahmy)