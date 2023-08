Les actions du nouveau prêteur hypothécaire en ligne Better se sont effondrées jeudi, les investisseurs s'inquiétant du niveau record des taux d'intérêt hypothécaires.

Better, dont l'action a chuté de 92 % à 1,33 $ dans les premiers échanges sur le Nasdaq, est entrée en bourse par le biais d'une fusion avec la société Aurora Acquisition Corp, une opération qui a été annoncée pour la première fois en 2021 mais qui a été retardée en raison d'une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et de plusieurs séries de licenciements, comme le montrent les documents réglementaires.

Dans l'intervalle, environ 95 % des actionnaires d'Aurora ont racheté leurs actions, laissant le compte fiduciaire avec seulement 24 millions de dollars à la fin du mois de juin, sur un total d'environ 283 millions de dollars. Aurora est entrée en bourse en mars 2021.

L'opération permettra à Better de bénéficier d'une injection de 550 millions de dollars de SoftBank, qu'elle utilisera pour élargir son offre de produits hypothécaires en prévision d'un boom de la demande de refinancements l'année prochaine, lorsque les taux devraient commencer à baisser, ont déclaré les dirigeants de Better.

"Nous pensons que c'est vraiment le bon moment pour nous d'être là, capitalisés avec 550 millions de dollars supplémentaires de SoftBank qui permettront à la société de continuer à innover et à servir ses clients", a déclaré le PDG Vishal Garg lors d'une interview.

Better entre en bourse alors que les taux hypothécaires américains continuent de grimper, le taux fixe à 30 ans ayant atteint la semaine dernière son niveau le plus élevé depuis décembre 2000, ce qui a contribué à ramener les demandes de prêts hypothécaires à leur niveau le plus bas depuis 28 ans, a déclaré mercredi la Mortgage Bankers Association (Association des banques hypothécaires).