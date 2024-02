Les actions américaines sont restées pratiquement inchangées mardi, dans l'attente de l'inflation et d'autres données économiques qui pourraient éclairer le calendrier possible d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Alors que la saison des résultats des entreprises s'achève, les investisseurs se sont concentrés sur les données économiques et sur l'évolution probable des taux d'intérêt américains. Les actions ont connu une hausse fulgurante pendant des semaines, alimentée en grande partie par l'enthousiasme suscité par les titres liés à l'intelligence artificielle, qui ont porté le S&P 500 et le Dow Jones industrials à des niveaux record, tandis que le Nasdaq n'est pas passé loin d'un nouveau sommet.

Le dernier rapport sur l'emploi n'étant pas attendu avant la semaine prochaine, les projecteurs sont braqués sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de janvier, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.

Si l'indice PCE ressemble aux récentes données sur l'inflation des prix à la consommation et à la production, il pourrait contraindre la Fed à maintenir ses taux aux niveaux actuels plus longtemps que le marché ne l'anticipe.

Lundi, le président de la Réserve fédérale de Kansas City, Jeffrey Schmid

a profité de son premier discours

sur la politique monétaire pour signaler qu'il reste concentré sur la menace d'une forte inflation et qu'il n'est pas pressé de réduire les taux.

En outre, Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, a indiqué mardi qu'elle n'était pas pressée de réduire les taux d'intérêt.

n'est pas pressée

de réduire les taux, compte tenu des risques de hausse de l'inflation qui pourraient ralentir les progrès ou même faire resurgir les pressions sur les prix.

"Le marché s'est emballé, il semble clairement un peu tendu", a déclaré Ken Polcari, directeur associé de Kace Capital Advisors à Boca Raton, en Floride.

"Le marché commence au moins à comprendre qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut et il fait donc marche arrière. ... Vous le verrez s'estomper rapidement si les chiffres de l'indice PCE sont conformes aux attentes ou plus élevés que prévu."

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 144,18 points, soit 0,37 %, à 38 924,12, le S&P 500 a perdu 1,28 point, soit 0,03 %, à 5 068,25 et le Nasdaq Composite a gagné 26,20 points, soit 0,16 %, à 16 001,38.

Les attentes pour une réduction d'au moins 25 points de base (pb) par la Fed lors de sa réunion de juin se situent à 59,1%, en baisse par rapport à la quasi-certitude de fin janvier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Parmi les autres données attendues cette semaine qui pourraient contribuer à façonner les attentes de la Fed figurent la deuxième estimation du produit intérieur brut, les demandes d'allocations chômage et l'activité manufacturière.

La confiance des consommateurs américains a reculé en février après une hausse de trois mois, et les commandes de produits manufacturés américains de longue durée ont chuté plus que prévu en janvier, selon des données publiées mardi.

Viking Therapeutics a bondi de 112,85 % après que son médicament expérimental pour traiter l'obésité a aidé les patients à obtenir une perte de poids "significative" dans une étude à mi-parcours.

En revanche, Amgen, qui développe également un médicament pour la perte de poids, a chuté de 2,3 %, ce qui constitue le plus gros frein au Dow Jones.

Norwegian Cruise Line Holdings a fait un bond de 18,93 % après avoir annoncé un bénéfice pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans une proportion de 1,4 pour 1 sur le NYSE et de 1,7 pour 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 41 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 223 nouveaux plus hauts et 60 nouveaux plus bas. (Reportage de Chuck Mikolajczak ; Rédaction de Richard Chang)