Les marchés financiers sud-coréens en bref : ** Les actions sud-coréennes ont légèrement baissé mardi, suivant les pertes subies par Wall Street au cours de la nuit. Le won coréen s'est renforcé tandis que le rendement des obligations de référence a baissé. ** L'indice de référence KOSPI a perdu 6,79 points, soit 0,26%, à 2.575,41 à 01:50 GMT.

** Wall Street a perdu du terrain lundi. Les trois principaux indices boursiers américains ont terminé dans le rouge, avec des actions de mégacap dynamique tirant le Nasdaq à forte teneur en technologie à la plus forte baisse, en baisse de 1,16%. ** Le fabricant de puces Samsung Electronics est resté stable et son homologue SK Hynix a perdu 1,59 %, tandis que le fabricant de batteries LG Energy Solution a reculé de 0,89 %. ** Parmi les autres poids lourds de l'indice, Hyundai Motor a grimpé de 1,75% et son constructeur automobile frère Kia Corp a augmenté de 0,35%. Le moteur de recherche Naver a chuté de 1,54%, tandis que la messagerie instantanée Kakao a baissé de 0,80%. ** Sur les 933 titres échangés, 338 ont progressé. ** Les étrangers ont été vendeurs nets d'actions pour une valeur de 53,2 milliards de wons (40,87 millions de dollars). ** Le won était coté à 1 305,2 pour un dollar sur la plateforme de règlement onshore, soit 0,08% de plus que sa clôture précédente à 1 306,3. ** Dans les transactions offshore, le won était coté à 1 301,1 pour un dollar, en hausse de 0,3% sur la journée, tandis que dans les transactions à terme non livrables, son contrat à un mois était coté à 1 298,8. ** Le KOSPI a augmenté de 15,16% depuis le début de l'année, et a gagné 3,7% au cours des 30 dernières séances. ** Le won a perdu 3,1% par rapport au dollar depuis le début de l'année. ** Sur les marchés monétaires et de la dette, les contrats à terme de septembre sur les bons du Trésor à trois ans ont augmenté de 0,04 points à 104,06. ** Le rendement des obligations du Trésor coréen à trois ans, les plus liquides, a baissé de 1,5 point de base à 3,553%, tandis que le rendement de référence à 10 ans a baissé de 0,9 point de base à 3,602%. (1 $ = 1 301,6400 wons) (Reportage de Hyunsu Yim ; Rédaction de Rashmi Aich)