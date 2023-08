New York (awp/afp) - Les marchés boursiers mondiaux ont évolué en ordre dispersé lundi, dans une séance vide d'actualité macroéconomique, en attendant des indicateurs et des résultats d'entreprises américaines de la distribution plus tard dans la semaine.

En Europe, les marchés ont terminé sans direction claire, Londres a cédé 0,23% tandis que Paris (+0,12%), Francfort (+0,46%) et Milan (+0,57%) ont clôturé dans le vert. A Zurich, le SMI a gagné 0,26%.

A Wall Street, les indices ont été entraînés dans le vert en deuxième partie de séance par la technologie. Le Dow Jones a grappillé 0,07%, le Nasdaq a gagné 1,05% et le S&P 500 0,58%.

"L'immobilier chinois pèse sur les marchés", résume Michael Hewson, analyste de CMC Markets, alors que l'action du promoteur Country Garden, l'un des plus grands groupes immobiliers de Chine, a dégringolé de plus de 18% à Hong Kong après l'annonce de la suspension d'une dizaine d'obligations à compter de lundi.

A l'image d'Evergrande, son concurrent endetté à hauteur de plus de 300 milliards d'euros, tout effondrement de Country Garden aurait des répercussions catastrophiques sur le système financier et l'économie chinois.

Les marchés n'ont toutefois pas violemment réagi à cette annonce, anticipant "une réaction de la Chine pour limiter les dégâts", estime Harry Wolhandler, directeur de la gestion actions chez Meeschaert AM.

Plus tard cette semaine, les investisseurs scruteront les résultats de grands groupes américains de distribution : Home Depot est attendu mardi, puis Target mercredi, et Walmart jeudi.

Les marchés pourront ainsi jauger la santé du consommateur américain, moteur de la croissance des Etats-Unis. "Une grande partie de l'épargne post-Covid a été consommée, il faut regarder comment le consommateur se comporte", explique M. Wolhandler qui s'interroge notamment sur l'impact de "l'augmentation du prix du pétrole ".

A New York, "le Nasdaq a pris les devants parce que les investisseurs ont commencé à acheter à la baisse les titres d'Apple et de Nvidia qui ont eu un récent accès de faiblesse", a noté Edward Moya d'Oanda.

Exor achète 15% du capital de Philips ___

Philips (+4,35% à Amsterdam) a annoncé lundi que la holding de la famille italienne Agnelli, Exor (-0,25%), a pris une participation de 15% dans le groupe.

Covestro bouillonne en bourse ___

Le spécialiste de la chimie plastique Covestro a grimpé de 3,80% à Francfort après une information publiée par l'agence Bloomberg selon laquelle Adnoc, le groupe pétrolier national de l'émirat d'Abou Dabi, pourrait élever son offre d'achat du groupe à 11,6 milliards d'euros, contre 11 milliards auparavant, en échange d'une ouverture officielle des discussions avec le groupe allemand. Contacté par l'AFP, Covestro n'a pas voulu commenter.

US Steel a une santé de fer ___

Le titre d'US Steel Corporation s'est envolé de 36,75% à 31 dollars, après que le groupe sidérurgique a refusé une offre d'achat non sollicitée de Cleveland-Cliffs (+8,82%) valorisant US Steel à plus de 7 milliards de dollars.

US Steel a toutefois indiquer évaluer plusieurs propositions de rachat.

Du côté du pétrole, des devises et de l'obligataire ___

Les cours du pétrole ont fait une pause, les investisseurs se montrant préoccupés par la santé économique de la Chine, et donc de sa demande.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, a cédé 0,69% à 86,21 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, a lâché 0,81% à 82,51 dollars.

Du côté des devises, la monnaie russe a poursuivi sa chute et a atteint plus de 102,23 roubles pour un dollar, un niveau plus vu depuis mars 2022 lorsque la devise s'était effondrée dans les premières semaines de l'invasion russe de l'Ukraine. En réaction, la Banque centrale russe a annoncé une réunion surprise mardi sur son taux directeur. Vers 20H30 GMT, la monnaie russe cédait 1,83% face au billet vert, à 100,78 roubles pour un dollar.

La monnaie américaine se renforçait quant à elle face à la plupart des autres devises, gagnant 0,40% face à l'euro, à 1,0905 dollar pour un euro.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt américain à 10 ans a atteint un plus haut depuis novembre, 4,21% peu avant 14H00 GMT. A 20H30 GMT, il valait 4,20%, contre 4,15% vendredi.

afp/rp