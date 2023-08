Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté lundi, la plupart des grandes capitalisations boursières s'étant stabilisées après un repli lors de la séance précédente, tandis que les investisseurs attendent les rapports trimestriels des géants américains de la vente au détail et les données économiques plus tard dans la semaine.

Après avoir fortement progressé cette année, les actions américaines ont perdu de leur élan en août, le Nasdaq, à forte composante technologique, affichant deux semaines consécutives de baisse pour la première fois en 2023.

La semaine dernière, les données sur les prix à la production aux États-Unis, plus élevées que prévu, ont alimenté les craintes que la Réserve fédérale ne maintienne les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps, ce qui a fait grimper les rendements du Trésor américain et a pesé sur les grandes valeurs technologiques et de croissance sensibles aux taux d'intérêt.

Lundi, alors que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé, les actions de Microsoft, Nvidia et Meta Platforms ont augmenté de 0,2 % à 0,5 % dans les transactions de pré-marché.

Tesla, cependant, a chuté de 1,7 % après que le constructeur d'automobiles électriques a déclaré qu'il avait réduit les prix en Chine pour certaines versions du modèle Y.

Une majorité de traders s'attend à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés le mois prochain et à ce qu'elle les maintienne à ce niveau pour le reste de l'année, selon l'outil Fedwatch de CME Group.

Goldman Sachs s'attend à ce que la Fed commence à réduire ses taux au deuxième trimestre 2024, mais a averti que les taux pourraient rester stables si l'inflation ne diminue pas assez rapidement.

Le marché se concentrera sur les résultats trimestriels des principaux détaillants américains, notamment Walmart et Target, cette semaine. Les données économiques attendues comprennent les ventes au détail pour le mois de juillet ainsi que les chiffres de la production industrielle et des demandes d'allocations chômage.

Les inquiétudes concernant le secteur immobilier chinois, très endetté, ont pesé sur le sentiment du marché mondial, après que le principal promoteur immobilier privé du pays a déclaré qu'il suspendrait la négociation de ses obligations onshore à partir de lundi.

À 5:22 a.m. ET, les e-minis du Dow Jones étaient en hausse de 69 points, soit 0,2%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 11,5 points, soit 0,26%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 60,75 points, soit 0,4%.

Les actions ordinaires d'AMC Entertainment ont chuté de 26,8 % dans les transactions de pré-marché après qu'un juge du Delaware ait approuvé l'accord révisé des actionnaires de la chaîne de cinémas vendredi. Les actions privilégiées de la société ont augmenté de 27,5 %.

Les actions de Nikola ont chuté de 15,4 % après que la société a déclaré vendredi qu'elle rappelait tous les camions électriques à batterie livrés à ce jour et qu'elle suspendait les ventes après une enquête sur les récents incendies. (Reportage d'Amruta Khandekar à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur)