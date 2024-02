Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé jeudi, les investisseurs s'abstenant de faire des paris importants avant les données clés sur l'inflation qui pourraient déterminer le calendrier des réductions des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) - la jauge d'inflation préférée de la Fed - doit être publié à 8h30 ET (1330 GMT).

Les données devraient montrer que les prix ont augmenté de 0,3 % sur une base mensuelle en janvier. Le chiffre de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, devrait également augmenter d'un mois sur l'autre.

Les rapports sur les prix à la consommation et à la production plus tôt en février, qui ont signalé une inflation persistante ainsi qu'une approche prudente de la part des décideurs politiques de la Fed, ont conduit les investisseurs à repousser les attentes de réduction des taux à juin.

Au début de l'année, les opérateurs pariaient sur le mois de mars comme point de départ du cycle d'assouplissement de la Fed.

"Une lecture (PCE) plus élevée que prévu pourrait mettre un point final à l'idée d'une baisse des taux avant l'été", a écrit Russ Mould, directeur des investissements d'AJ Bell, dans une note.

Les actions ont eu du mal à progresser cette semaine avant les données sur la PCE, étant donné l'absence de catalyseurs majeurs pour l'évolution du marché.

Néanmoins, les trois principaux indices de Wall Street sont en passe de réaliser leur quatrième progression mensuelle consécutive, le Nasdaq, à forte composante technologique, étant en tête, grâce à de solides bénéfices trimestriels et à un rallye spectaculaire alimenté par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA).

Par ailleurs, les dirigeants démocrates et républicains du Congrès américain ont annoncé mercredi qu'ils étaient parvenus à un accord qui pourrait éviter la fermeture du gouvernement samedi.

À 5:20 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 126 points, soit 0,32%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 13,5 points, soit 0,27%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 44,25 points, soit 0,25%.

Salesforce a perdu 1,8 % dans les échanges de prémarché après avoir projeté un revenu annuel inférieur aux estimations des analystes, tandis que Snowflake a chuté de 22,9 % après que la société d'analyse de données en nuage a prévu un revenu de produit pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street.

Les actions de Paramount Global ont grimpé de 4,7 %, le conglomérat des médias ayant enregistré un bénéfice surprise grâce à des gains sur la diffusion en continu.

Boeing a glissé de 1 % après qu'un rapport ait indiqué que le ministère américain de la justice examinait de près l'explosion du bouchon de la porte de l'avionneur le mois dernier.

AMC Entertainment a chuté de 8,2 % après que la chaîne de cinémas a affiché une perte trimestrielle plus importante que prévu en raison de coûts de distribution plus élevés pour les films de concert de Taylor Swift et de Beyonce.

WW International a chuté de 23,7 % après que la société de services d'amaigrissement a déclaré que la directrice Oprah Winfrey avait décidé de ne pas se présenter à la réélection lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la société. (Reportage d'Amruta Khandekar ; rédaction de Saumyadeb Chakrabarty)