Les contrats à terme sur le Dow Jones ont été modérés mardi, à la traîne de leurs homologues de Wall Street après que l'indice des valeurs vedettes ait enregistré une hausse spectaculaire de 11 jours, tandis que les investisseurs attendaient les résultats trimestriels des grandes sociétés technologiques.

Les résultats d'Alphabet, propriétaire de Google, et de Microsoft, attendus après la cloche, seront un test pour leurs valorisations élevées. Les mégacapitalisations ont augmenté de 0,7 % chacune dans les échanges avant la mise sur le marché.

Les géants américains de la technologie devraient signaler la fin d'un ralentissement de près d'un an dans leurs activités liées à l'informatique dématérialisée, car les signes de résilience économique encouragent les clients à augmenter leurs dépenses technologiques, tandis qu'une reprise des publicités numériques contribuera également à leurs bénéfices.

L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a progressé de 34,3 % cette année, aidé par les gains considérables réalisés par les entreprises de croissance à forte capitalisation sensibles aux taux d'intérêt, grâce à l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle et à l'espoir d'une fin du cycle de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Visa, Verizon Communications, Texas Instruments, Biogen, General Electric et General Motors devraient également publier leurs résultats plus tard dans la journée.

L'annonce d'une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine mercredi est également au centre de l'attention.

À 05:12 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 13 points, ou 0,04%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 6 points, ou 0,13%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 56,25 points, ou 0,36%.

Les trois indices ont démarré la semaine chargée des résultats et des données à la hausse lors de la session précédente, avec un bond de Chevron, la major pétrolière, qui a aidé le Dow Jones à enregistrer sa plus longue série de victoires en plus de six ans.

Les actions cotées aux États-Unis de sociétés chinoises telles qu'Alibaba et Bilibili ont augmenté de 1,5 % et 3,5 %, respectivement, les investisseurs ayant accueilli favorablement les promesses de soutien dans le compte rendu d'une réunion du Politburo en Chine, qui s'est tenue plus tôt que prévu.

Les données sur la confiance des consommateurs sont attendues à 10h00 ET et devraient augmenter à 111,8 en juillet par rapport à 109,7 en juin. (Rapport de Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)