Le S&P 500 et le Nasdaq ont baissé jeudi en raison de pressions inflationnistes persistantes, tandis que les investisseurs attendent les commentaires des principaux responsables de la Réserve fédérale plus tard dans la journée pour évaluer la trajectoire des taux d'intérêt américains.

Les trois principaux indices boursiers de Wall Street ont clôturé en baisse mercredi, la perte de 1 % du Nasdaq menant les baisses après que des données plus fortes que prévu sur le secteur des services aient alimenté les inquiétudes selon lesquelles une inflation persistante pourrait conduire à des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps.

Apple a chuté de 2,8 % dans les premiers échanges sur le marché, suite à un rapport selon lequel la Chine chercherait à étendre l'interdiction de l'iPhone aux entreprises et agences de l'État, un jour après que les pertes de ses actions aient pesé sur les trois principaux indices boursiers.

Des données ont montré que les exportations et les importations de la Chine ont chuté en août, la baisse de la demande à l'étranger et la faiblesse des dépenses de consommation affectant les entreprises de la deuxième plus grande économie du monde.

Les actions des entreprises chinoises cotées aux États-Unis, notamment PDD Holdings, JD.com, Baidu et Alibaba, ont chuté de 1,8 % à 2,5 %.

"La double inquiétude du ralentissement chinois et de la perspective de taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis s'avère difficile à dissiper, répandant un nouveau malaise parmi les investisseurs", a déclaré Susannah Streeter, responsable de l'argent et des marchés chez Hargreaves Lansdown, dans une note.

"La morosité devrait être le mot d'ordre de la journée, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose sur quoi fonder des espoirs plus optimistes à l'heure actuelle.

Les investisseurs attendent les commentaires d'au moins six intervenants de la Fed, dont le président de la Fed de Philadelphie Patrick Harker, vice-président et président de la Fed de New York John Williams, qui doit s'exprimer plus tard dans la journée.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs parient à 93 % sur le maintien des taux d'intérêt de la Fed en septembre, et à 53,5 % sur une pause lors de la réunion de novembre.

À 5h30 ET, le Dow e-minis était en hausse de 42 points, soit 0,12%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 9 points, soit 0,2%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 87 points, soit 0,56%.

Les investisseurs attendent également les chiffres des demandes initiales de chômage pour la semaine terminée le 2 septembre, attendus à 8h30 ET, alors qu'ils analysent les données économiques à la recherche d'indications de ralentissement de l'inflation.

Les grandes valeurs Tesla et Nvidia ont perdu 1,5 % et 2,0 %, respectivement, dans les échanges de pré-marché.

La société de logiciels d'automatisation UiPath a augmenté de 4,6 % grâce à des prévisions de revenus annuels optimistes après avoir dépassé les estimations pour les résultats du deuxième trimestre. (Rapport de Shristi Achar A à Bengaluru Rédaction de Vinay Dwivedi)