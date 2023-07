Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé vendredi, mettant le Dow Jones sur la voie d'une dixième journée consécutive de hausse, tandis que les grandes capitalisations boursières et les valeurs technologiques se sont redressées après les fortes pertes subies lors de la séance précédente.

Le Dow Jones a surpassé les autres indices de Wall Street jeudi, enregistrant sa plus longue série de gains en près de six ans, soutenu par les gains de Johnson & Johnson après les bonnes prévisions du conglomérat de soins de santé.

Le S&P 500 et le Dow Jones sont en passe de terminer la semaine en hausse, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, est resté à la traîne après avoir subi de fortes pertes lors de la séance précédente, les résultats de Tesla et de Netflix n'ayant pas été très convaincants.

Le constructeur automobile électrique à grande capitalisation a regagné 1,5 % dans les échanges avant bourse vendredi, tandis que la société de vidéo en continu a ajouté 0,3 %.

Le Nasdaq a progressé de 34,4 % cette année, soutenu par une forte hausse des valeurs technologiques et de croissance à forte capitalisation, grâce à l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle, à une économie américaine relativement résistante et à l'espoir que la fin du cycle agressif de relèvement des taux de la Réserve fédérale se profile à l'horizon.

Morgan Stanley a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour l'année, grâce à la vigueur du secteur industriel et à l'augmentation des investissements publics dans les infrastructures, et s'attend à un atterrissage en douceur plus "confortable" pour l'économie.

Alors que l'on s'attend généralement à ce que la Fed procède à une augmentation de 25 points de base lors de sa réunion des 25 et 26 juillet la semaine prochaine, les acteurs du marché sont partagés quant à l'orientation qu'elle prendra au cours des mois suivants.

"Nous nous attendons à ce que Powell évite prudemment d'insinuer que le FOMC est déjà parvenu à un accord, mais nous sommes convaincus qu'il souhaite ralentir le rythme et que le FOMC finira par sauter en septembre", a déclaré David Mericle, économiste en chef pour les États-Unis chez Goldman Sachs, dans une note.

À 5h30 ET, le Dow Jones était en hausse de 35 points, soit 0,1%, le S&P 500 était en hausse de 8,75 points, soit 0,19%, et le Nasdaq 100 était en hausse de 52,5 points, soit 0,34%.

American Express a progressé de 0,4 %, tandis que SLB, l'une des principales sociétés de services pétroliers, a reculé de 0,3 % dans un marché étroit, avant la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre, prévue plus tard dans la journée.

Les investisseurs attendaient également un rééquilibrage spécial du Nasdaq 100, qui pèse plusieurs milliards de dollars, prévu à la clôture des marchés vendredi. (Reportage de Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)