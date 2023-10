Les contrats à terme qui suivent les principaux indices de Wall Street ont été modérés mercredi après une hausse des rendements du Trésor américain à long terme, alors que les investisseurs attendent plus d'indices sur l'état du marché du travail et la probabilité d'une politique monétaire restrictive prolongée.

L'éviction du président Kevin McCarthy par certains républicains de la Chambre des représentants, quelques jours après que le gouvernement a évité de justesse une fermeture, a ajouté à l'anxiété des investisseurs.

Alors que le rendement du Trésor à 30 ans a dépassé les 5 % pour la première fois depuis août 2007, les rendements à 10 ans et à 5 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007.

Les actions de croissance des mégacapitaux, notamment Microsoft, Meta Platforms, Nvidia et Tesla, étaient en baisse de 0,3 % à 0,6 % dans les échanges de prémarché, Apple perdant 1,2 % à la suite d'une rétrogradation de KeyBanc de "surpondération" à "pondération sectorielle".

À 5:27 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 6 points, ou 0,02%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 4,75 points, ou 0,11%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 34,25 points, ou 0,23%.

L'indice de volatilité CBOE, la "jauge de la peur" de Wall Street, a brièvement atteint un sommet de cinq mois et a dépassé sa moyenne à long terme de 20.

Au lendemain de la hausse inattendue des offres d'emploi aux États-Unis en août, les investisseurs suivront de près les données ADP sur l'emploi national à 8h15 ET et les données sur les emplois non agricoles vendredi pour obtenir plus d'indices sur un marché de l'emploi relativement résilient.

"Les marchés étaient devenus trop confiants en évaluant un assouplissement rapide de la politique monétaire de la Réserve fédérale", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements d'UBS Global Wealth Management, qui s'attend à ce que les marchés boursiers soient agités à court terme et qu'ils évoluent en dents de scie.

Sur le plan politique, M. Haefele a noté que "faute d'un nouveau président de la Chambre des représentants, aucune mesure ne peut être prise sur les projets de loi, qu'il s'agisse de questions de routine ou du financement du gouvernement fédéral ... ce qui accroît le risque d'une fermeture du gouvernement à la fin du mois de novembre".

L'indice des directeurs d'achats non manufacturiers de l'Institute for Supply Management, les enquêtes finales PMI composite et PMI des services de S&P Global, les commandes d'usines et les remarques des décideurs de la Fed, notamment Austan Goolsbee, président de Chicago, et Michelle Bowman, gouverneur du conseil d'administration, seront également surveillés au cours de la journée.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs parient sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt d'au moins 25 points de base en novembre et en décembre, à hauteur de 29 % et de 44 % respectivement.

Le fabricant de puces Intel a gagné 2 % grâce à son projet d'exploiter son unité de puces programmables en tant qu'activité autonome et d'organiser une offre publique d'achat d'actions de cette activité au cours des deux ou trois prochaines années. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta)