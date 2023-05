Les contrats à terme sur le Nasdaq ont bondi de plus de 1 % ce jeudi, portés par un bond de Nvidia après une prévision exceptionnelle, tandis que les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine ont montré quelques signes de progrès.

Les actions de Nvidia Corp, la société cotée en bourse ayant la plus grande valeur au monde, ont bondi de 24 % dans les échanges avant bourse. La société est la cinquième entreprise la plus précieuse de Wall street.

Le fabricant de puces a prévu un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur de plus de 50 % aux estimations de Wall street et a déclaré qu'il augmentait son offre pour répondre à la demande croissante de ses puces d'intelligence artificielle utilisées pour alimenter le ChatGPT et de nombreux services similaires.

Cela lui a permis de mener un rallye parmi les poids lourds de l'IA, notamment Microsoft Corp et Alphabet Inc, qui ont augmenté de 1,9 % et 2,0 %, respectivement.

D'autres sociétés de semi-conducteurs, dont Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc et Broadcom Inc, ont également progressé de 1,9 % à 8,9 %.

Intel Corp, peu exposée à l'intelligence artificielle, a reculé de 0,7 %.

Les principaux indices de Wall street ont connu de fortes baisses au cours des deux dernières séances et s'apprêtent à vivre leur pire semaine depuis plus de deux mois, les investisseurs attendant de savoir si les parlementaires parviendront à un accord pour relever le plafond de la dette nationale, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, ou s'ils risquent un défaut de paiement calamiteux.

Les représentants du président démocrate Joe Biden et du principal républicain du Congrès, Kevin McCarthy, ont tenu ce que les deux parties ont qualifié de discussions productives mercredi pour tenter de parvenir à un accord à l'approche de la date limite du 1er juin.

Reflétant l'incertitude du marché, les rendements des bons du Trésor américain arrivant à échéance début juin ont dépassé les 7 %.

Les rendements à deux ans ont atteint leur plus haut niveau depuis mars, alors que l'agence de notation Fitch a placé les États-Unis sous surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse de leur note.

À 4:53 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 77 points, soit 0,23%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 23,25 points, soit 0,56%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 226,5 points, soit 1,66%. (Rapport de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; Rédaction d'Arun Koyyur)