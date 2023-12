Un certain nombre de fonds spéculatifs américains axés sur la technologie devraient afficher des rendements à deux chiffres cette année, stimulés par un puissant rallye du Nasdaq et après avoir été durement touchés en 2022, selon les chiffres de performance obtenus par Reuters.

Le fonds long/short de SoMa Equity Partners, basé à San Francisco et dirigé par Gil Simon, directeur des investissements, a grimpé de 48 % cette année jusqu'en novembre, selon un document, contre un gain de 36 % pour le Nasdaq. L'année dernière, le fonds avait baissé de 33,9 %.

Le fonds long/short de Whale Rock Capital a progressé de 28 %, contre une baisse de 43 % l'année dernière, selon deux sources au fait du dossier. Le fonds long/short de Tiger Global Management a progressé de 27 %, selon une troisième source, alors qu'il avait perdu 56 % l'année dernière.

Coatue Management a progressé de 20 % jusqu'en novembre, selon une source au fait du rendement. L'année dernière, il avait baissé de 19 %.

Les performances des fonds spéculatifs TMT (technologie, médias et télécommunications) interviennent alors que le Nasdaq a bondi de 41,3 % depuis le début de l'année, grâce aux paris des investisseurs sur les perspectives de l'intelligence artificielle. En comparaison, en 2022, l'indice avait chuté de 33 %.

La tendance de cette année a principalement profité aux sept entreprises technologiques et de croissance à forte capitalisation, appelées "Magnificent Seven" : Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Plaforms et Tesla.

Dans une lettre aux investisseurs consultée par Reuters, SoMa Equity a indiqué à ses clients qu'elle détenait des participations dans Microsoft, Amazon et Meta. Toutefois, ces actions ne figuraient pas parmi les cinq principaux contributeurs à la performance de SoMa Equity au cours du dernier trimestre. Le fonds spéculatif a surtout profité de son exposition à Universal Music Group NV, Wix.Com Ltd, Uber Technologies Inc, Varonis Systems Inc et Atlassian Corporation.

Du côté des positions courtes, les paris contre les positions courtes liées à la consommation dans les secteurs de l'automobile, des voyages et des dépenses de luxe ont également contribué à la performance, selon la lettre.

En moyenne, les fonds spéculatifs long/short TMT sont en hausse de 14,2 % cette année jusqu'en novembre, selon le fournisseur de données PivotalPath, après avoir chuté de 22,4 % en 2022.

Les chiffres montrent qu'ils sont en passe de réaliser une année "semi-magnifique", car ils n'ont en moyenne pas été en mesure de se remettre des pertes précédentes ou de battre le Nasdaq.

Jon Caplis, directeur général de PivotalPath, qui suit plus de 3 000 milliards de dollars de fonds spéculatifs, a déclaré que les fonds spéculatifs du secteur des TMT ont commencé cette année avec une exposition plus faible au Nasdaq, car ils ont réduit leur appétit pour le risque tout au long de l'année dernière en raison des pertes croissantes.

"Alors que le Nasdaq s'est redressé, gagnant 36 % jusqu'en novembre, le fait d'être moins exposé a permis aux gestionnaires de TMT de profiter beaucoup moins de ce redressement", a-t-il déclaré. (Reportage de Carolina Mandl, à New York ; rédaction de Jonathan Oatis et Josie Kao)