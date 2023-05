Les actions américaines ont terminé en forte hausse vendredi, les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine ayant progressé, tandis que les actions du secteur des puces électroniques ont bondi pour la deuxième journée consécutive en raison de l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle.

Après plusieurs cycles de discussions, le président américain Joe Biden et le principal républicain du Congrès Kevin McCarthy semblent s'approcher d'un accord visant à relever le plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars pour deux ans, tout en limitant les dépenses sur la plupart des postes, a déclaré un responsable américain à Reuters.

L'indice Dow Jones Industrial Average a mis fin à une série de cinq jours de baisse, tandis que l'indice Nasdaq Composite a clôturé à son plus haut niveau depuis août 2022.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a progressé pour la deuxième journée consécutive. S'appuyant sur l'euphorie récente liée à l'IA, Marvell Technology Inc a bondi après que le fabricant de puces a déclaré qu'il doublerait son chiffre d'affaires annuel lié à l'IA.

Les investisseurs ont suivi de près les négociations sur le plafond de la dette, alors que M. Biden et M. McCarthy semblaient toujours en désaccord sur plusieurs questions à l'approche du long week-end, le marché boursier américain étant fermé lundi pour les vacances du Memorial Day.

"Tous les signes indiquent qu'un accord sera conclu et que ce rallye se poursuivra, mais si nous passons le week-end et que nous n'avons pas d'accord ou qu'il s'effondre d'une manière ou d'une autre, alors nous nous réveillerons mardi matin avec des pertes assez importantes", a déclaré Scott Ladner, directeur des investissements chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord.

L'action de Nvidia Corp a grimpé, s'ajoutant à son gain de 24 % de jeudi suite à sa prévision de croissance et élevant sa valeur boursière à environ 960 milliards de dollars, selon Refinitiv.

Officieusement, le S&P 500 a progressé de 1,31 % pour terminer la séance à 4 205,46 points.

Le Nasdaq a gagné 2,19 % à 12 975,69 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,00 % à 33 093,27 points.

Les données ont montré que les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en avril et que l'inflation a repris, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à augmenter à nouveau les taux d'intérêt le mois prochain.

"Nous avons toujours de l'inflation, nous avons toujours des taux d'intérêt plus élevés et cela continuera à être un obstacle pour le marché jusqu'à ce que la Réserve fédérale se mette en veilleuse", a déclaré David Sadkin, président de Bel Air Investment Advisors.

Les traders considèrent désormais qu'il y a 60 % de chances que la Fed procède à une hausse de 25 points de base lors de sa réunion de juin, contre 40 % environ avant les données, selon l'outil FedWatch du CME.

Ford Motor Co a bondi après que le constructeur automobile a signé un accord permettant aux clients d'accéder à plus de 12 000 superchargeurs Tesla Inc en Amérique du Nord au début de 2024. Tesla a fait un bond de 6,7 %.

Ulta Beauty Inc a chuté après que le détaillant de cosmétiques a réduit ses prévisions de marge d'exploitation annuelle.

Paramount Global s'est redressé après que l'actionnaire de contrôle du conglomérat médiatique, National Amusements, a reçu un investissement de 125 millions de dollars.