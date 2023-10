Les contrats à terme qui suivent les principaux indices de Wall Street ont été modérés vendredi, les investisseurs attendant un rapport crucial sur l'emploi pour rechercher les signes d'un ralentissement du marché du travail, un facteur clé pour dicter la trajectoire des taux d'intérêt.

Après une série de rapports mitigés sur l'emploi au cours de la semaine, les données plus complètes sur les emplois non agricoles de vendredi devraient montrer que la croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti modérément en septembre, augmentant de 170 000 après avoir augmenté de 187 000 en août.

Le marché de l'emploi a réussi à résister aux assauts de la campagne agressive de relèvement des taux de la Réserve fédérale, inquiétant les investisseurs qui craignent que la banque centrale ne maintienne sa politique monétaire plus longtemps dans sa lutte contre l'inflation.

Dans le même temps, le taux de chômage a probablement reculé par rapport à son niveau le plus élevé depuis un an et demi, et les gains salariaux devraient rester élevés.

"Bien que le ralentissement (attendu) soit notable, atteindre un tel chiffre ne serait pas désastreux et le marché devrait donc considérer que l'économie est encore résistante et que les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment à 82 % et 64 % respectivement la probabilité que les taux d'intérêt restent inchangés en novembre et en décembre.

Les investisseurs surveilleront également de près si les données déclenchent des mouvements majeurs dans les rendements du Trésor, qui se sont largement détendus de leurs sommets, mais restent à des niveaux élevés.

Les responsables de la Réserve fédérale ont indiqué jeudi qu'ils ne craignaient pas que la récente hausse des rendements mette en péril un "atterrissage en douceur" de l'économie, et qu'elle pourrait même aider la banque centrale dans sa lutte contre l'inflation.

L'attention se portera également sur la saison des résultats du troisième trimestre, les grandes banques telles que JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup et le gestionnaire d'actifs BlackRock publiant leurs résultats la semaine prochaine.

À 5:20 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 17 points, ou 0,05%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 2,25 points, ou 0,05%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 15,25 points, ou 0,1%.

Parmi les mouvements individuels, Tesla, dirigé par Elon Musk, a chuté de 1,3 % dans les échanges de pré-marché après avoir réduit les prix de ses véhicules Model 3 et Model Y aux États-Unis.

Exxon Mobil a perdu 1,5% après que des sources ont déclaré à Reuters que le plus grand producteur de pétrole américain était en pourparlers avancés pour acquérir Pioneer Natural Resources. L'action de Pioneer a bondi de 10,4 %. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction d'Anil D'Silva)