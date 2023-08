PARIS, 16 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes hésitent à l'ouverture mercredi, l'état de l'activité en Chine pesant sur le moral des investisseurs.



À Paris, le CAC 40 progresse de 0,22% à 7.283,98 points vers 07h35 GMT. À Francfort, le Dax stagne, tandis que le FTSE , à Londres, abandonne 0,11% après la publication de chiffres d'inflation qui montrent que les coûts des services continuent d'augmenter.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,11%, l'EuroStoxx 50 progresse de 0,10% et le Stoxx 600 fait du surplace.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en légère hausse, le Dow Jones grignotant 0,10%, tandis que le Standard & Poor's 500 s'avance de 0,10% et le Nasdaq de 0,16%.



Les données chinoises publiées mardi ont montré que l'activité poursuivait son ralentissement, les ventes au détail, la production industrielle et la construction ayant tous été en deçà du consensus.



Ce constat a été confirmé par les prix des nouvelles maisons en juillet, publiées mercredi, et qui est en repli pour la première fois de cette année.



Les investisseurs s'inquiètent enfin d'une contagion des problèmes immobiliers au secteur financier, le groupe fiduciaire Zhongrong ayant manqué le versement de coupons sur des douzaines de ses produits d'investissement.



Aux valeurs, Admiral Group gagne 6,4% après des profits au premier semestre en progression sur un an.



Le secteur miniers est en recul de 0,34%, inquiet des perspectives de la demande chinoise. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)