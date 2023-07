Les actions des sociétés les plus importantes de Wall Street ont été mitigées vendredi avant le rééquilibrage de l'indice Nasdaq 100 visant à remédier à la "surconcentration" de l'indice de référence.

Nvidia et Tesla ont reculé de 1,4 % et 0,4 %, respectivement, tandis qu'Alphabet a gagné près de 1 % et qu'Apple et Amazon sont restés pratiquement inchangés.

Avant le début des négociations lundi, l'opérateur boursier Nasdaq réduira le poids d'une poignée de sociétés qui représentent près de la moitié de l'indice Nasdaq 100.

Le Nasdaq décrit le Nasdaq 100 comme un "indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière", la pondération des entreprises dépendant de leur valeur boursière, tout en appliquant des règles visant à limiter l'influence des plus grandes actions de l'indice.

Le Nasdaq 100 comprend 100 des plus grandes sociétés cotées au Nasdaq, et les changements apportés à l'indice obligeront les fonds d'investissement qui le suivent à ajuster leurs portefeuilles et à vendre les actions des sociétés dont le poids dans l'indice a été réduit.

"Nous estimons que la baisse des pondérations entraînera des ventes nettes passives représentant plus du volume moyen d'une journée de négociation de GOOGL et plus d'un tiers du volume d'une journée de négociation de MSFT, AMZN et NVDA", a écrit Goldman Sachs dans une note à l'intention des clients lundi.

Broadcom, qui devrait voir son poids augmenter dans le Nasdaq 100 à la suite du rééquilibrage, a augmenté de 1,6 %. Le fabricant de puces représente actuellement 2,4 % de l'indice, selon les données de Refinitiv.

Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon et Tesla ont été parmi les plus grands gagnants de la reprise du marché boursier américain cette année, augmentant leur influence combinée dans le Nasdaq 100. Cela a permis au Nasdaq 100 de faire un bond de 42 % en 2023, contre une augmentation de 25 % pour l'indice Nasdaq 100 Equal Weighted.

Le Nasdaq 100 est resté pratiquement stable vendredi.

Le Nasdaq a annoncé son plan de rééquilibrage de l'indice le 7 juillet.

Un rééquilibrage spécial peut être déclenché si le poids total des sociétés représentant individuellement plus de 4,5 % de l'indice dépasse 48 %, selon le Nasdaq. (Reportage de Noel Randewich ; Rédaction de Chris Reese)