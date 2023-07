Les actions d'Apple, de Microsoft et d'autres poids lourds du marché ont chuté lundi après que Nasdaq Inc a annoncé qu'il allait rééquilibrer son indice Nasdaq 100 pour remédier à la "surconcentration" de l'indice de référence.

Apple a perdu 1,1 %, ce qui porte sa capitalisation boursière à 2 967 milliards de dollars. Elle a clôturé au-dessus du seuil des 3 000 milliards de dollars pour la première fois le 30 juin. Alphabet et Amazon ont chuté de plus de 2 %, tandis que Microsoft et Tesla ont chacun reculé de plus de 1 %.

Les actions les plus précieuses de Wall Street ont reculé après que le Nasdaq a déclaré, tard vendredi, qu'il procéderait à un "rééquilibrage spécial" de l'indice afin de "remédier à la surconcentration de l'indice en redistribuant les pondérations".

L'ajustement sera basé sur les actions en circulation au 3 juillet, les changements étant annoncés le 14 juillet et prenant effet avant l'ouverture du marché le 24 juillet.

Le Nasdaq 100 comprend 100 des plus grandes sociétés cotées au Nasdaq, et les changements apportés à l'indice obligeront les fonds d'investissement qui le suivent à ajuster leurs portefeuilles et à vendre des actions des sociétés dont le poids dans l'indice a été réduit.

Les entreprises les plus précieuses de Wall Street ont été parmi les plus grands gagnants de la reprise du marché boursier américain cette année, augmentant encore leur poids dans le Nasdaq 100, ainsi que dans le Nasdaq Composite et le S&P 500.

Alors que le S&P 500 a gagné 15 % depuis le début de l'année, Nvidia a bondi de 189 % et Tesla a plus que doublé. Microsoft, Amazon et Apple ont progressé de 38 % à 51 % en 2023. (Reportage de Noel Randewich ; Rédaction de Richard Chang)