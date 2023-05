Les actions américaines se sont efforcées de gagner du terrain, les valeurs technologiques mettant le Nasdaq en tête lundi, et les rendements des obligations du Trésor ont augmenté dans un contexte d'optimisme vacillant quant à un accord sur le plafond de la dette à Washington.

Aucun des trois principaux indices boursiers américains n'a fait preuve d'une grande conviction en raison de la fin de la saison des bénéfices du premier trimestre et d'un manque de catalyseurs de marché, à l'exception d'un rapport décevant de la Réserve fédérale de New York sur le secteur manufacturier de l'État de l'Empire.

Toutefois, la hausse des semi-conducteurs a permis au Nasdaq, à forte composante technologique, de prendre une avance confortable.

Les participants au marché n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent, hormis les querelles partisanes au Capitole, où le président Joe Biden et les républicains du Congrès s'affrontent au sujet d'un accord sur la limite de la dette.

"Il semble qu'il y ait un certain optimisme concernant les négociations sur le plafond de la dette", a déclaré Joseph Sroka, directeur des investissements chez NovaPoint à Atlanta. "Il s'agit peut-être en partie d'un jeu politique, mais cela aide un peu le marché aujourd'hui.

"Vous avez un gouvernement divisé et les négociations ont tendance à être plus difficiles", a ajouté M. Sroka. "La situation est un peu plus tendue que d'habitude.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 7,61 points, soit 0,02 %, à 33 293,01, le S&P 500 a gagné 6,63 points, soit 0,16 %, à 4 130,71 et le Nasdaq Composite a ajouté 65,93 points, soit 0,54 %, à 12 350,68.

Les actions européennes ont terminé la séance à la hausse, les investisseurs se préoccupant des négociations en cours sur le plafond de la dette américaine et de l'imminence du second tour des élections en Turquie.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,25 % et la jauge MSCI des actions à travers le monde a gagné 0,33 %.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,53 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,84 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,81 %.

Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont augmenté en raison des inquiétudes persistantes concernant le ralentissement de l'inflation, même après que le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, ait déclaré qu'il voterait en faveur du maintien des taux d'intérêt si la réunion de politique monétaire de la Fed se tenait aujourd'hui.

Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 11/32 pour atteindre un rendement de 3,5037%, contre 3,463% vendredi dernier.

L'obligation à 30 ans a baissé de 35/32 pour atteindre un rendement de 3,8401%, contre 3,777% vendredi dernier.

Le billet vert a reculé face à un panier de devises mondiales après avoir touché un plus haut de cinq semaines, matérialisant des gains sur fond de querelles sur la limite de la dette et de données plus faibles que prévu sur les usines de l'Empire State.

Le Dollar Index a baissé de 0,25%, avec l'euro en hausse de 0,24% à 1,0874 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,24% par rapport au billet vert à 136,07 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2526 dollar, en hausse de 0,55% sur la journée.

Les prix du pétrole ont augmenté alors que les inquiétudes concernant le resserrement de l'offre ont été exacerbées par les incendies de forêt dans l'Alberta, au Canada, mais les gains ont été limités par les inquiétudes concernant l'affaiblissement de la demande.

Le brut américain a augmenté de 1,53% pour s'établir à 71,11 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 75,23 dollars le baril, en hausse de 1,43% sur la journée.

L'or a légèrement augmenté en opposition à l'affaiblissement du dollar alors que l'impasse sur le plafond de la dette se prolongeait et que les investisseurs s'accrochaient à l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, en dépit des commentaires des responsables de la Fed.

L'or au comptant a augmenté de 0,3 % à 2 016,33 $ l'once. (Reportage de Stephen Culp ; Reportage complémentaire de Nell Mackenzie à Londres ; Rédaction de Bernadette Baum et Cynthia Osterman)