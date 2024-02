Mike Dolan fait le point sur la journée à venir sur les marchés américains et mondiaux.

L'activité frénétique autour de l'intelligence artificielle et des fabricants de puces fait que les indices boursiers technologiques, du Nasdaq de Wall Street au Nikkei du Japon, sont à deux doigts de leurs plus hauts historiques - même si la mise à jour de l'inflation américaine de mardi les a fait reculer pour l'instant.

L'inflation annuelle des prix à la consommation aux États-Unis devrait tomber à 2,9 %, son plus bas niveau depuis près de trois ans, et passer sous la barre des 3 % pour la première fois depuis mars 2021 ; les taux et les marchés obligataires sont restés stables.

Même si les marchés à terme de la Réserve fédérale visent désormais le mois de mai plutôt que le mois de mars pour la première baisse des taux d'intérêt du cycle, la banque centrale accueillera favorablement un nouveau recul de l'IPC, même si les taux de base restent inchangés.

L'enquête de la Fed de New York auprès des ménages, qui a révélé que les prévisions d'inflation à trois ans n'étaient plus que de 2,4 %, soit le niveau le plus bas depuis près de quatre ans, a constitué un encouragement supplémentaire lundi.

Cependant, les marchés chinois étant toujours fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire, les marchés se sont à nouveau concentrés sur la technologie et l'intelligence artificielle.

Soutenu à la fois par l'essor du secteur technologique et par la baisse du yen, qui s'est rapproché des 150 dollars pour la première fois depuis novembre, le Nikkei japonais - l'un des chouchous des investisseurs depuis le début de l'année - s'est envolé de près de 3 % et a clôturé à son plus haut niveau depuis 34 ans, à la reprise des échanges après un long week-end de vacances.

Il n'est plus qu'à 2 % du pic record qu'il avait atteint au plus fort de la bulle immobilière japonaise en 1990.

L'un des moteurs des gains de mardi a été SoftBank, qui a grimpé de 6,27 %, soutenu à son tour par l'extraordinaire flambée du prix des actions du développeur de puces Arm Holdings, dans lequel SoftBank détient une participation de 90 %.

Stimulées par la frénésie de l'IA, les actions d'Arm ont encore bondi de 40 % lundi, s'ajoutant à un rallye stupéfiant qui lui a permis de gagner plus de 80 % depuis la publication de ses prévisions de résultats mercredi dernier. Sa valeur boursière a atteint le chiffre record de 141 milliards de dollars et a presque triplé depuis son introduction en bourse en septembre dernier.

De plus, lundi, le géant des puces Nvidia a dépassé Amazon.com en termes de capitalisation boursière à un moment donné, dans le cadre de la même euphorie liée à l'IA, ce qui en a fait brièvement la quatrième entreprise américaine la plus précieuse.

Toute cette effervescence a permis au Nasdaq de dépasser son record de clôture de novembre 2021 à un moment donné de la journée de lundi, à seulement un demi pour cent de son pic intrajournalier historique.

Le Nasdaq a toutefois reculé avant la clôture, Tesla chutant à nouveau et se détachant de plus en plus du groupe dit des "7 Magnifiques", qui regroupe les mégacapitalisations technologiques les plus importantes. Empêtrée dans une guerre des prix avec ses rivaux chinois, l'action Tesla a perdu près de 25 % depuis le début de l'année.

Les contrats à terme du Nasdaq ont reculé d'environ 0,5 % avant l'ouverture, tandis que ceux du S&P500 ont baissé d'environ 0,4 % dans l'attente de la publication des chiffres de l'inflation.

Avec l'enquête NFIB de janvier sur les petites entreprises attendue plus tard, les petites capitalisations ont surperformé lundi - grimpant de 1,8 % et les grandes capitalisations ont trébuché sur de nouveaux sommets.

Ailleurs, le bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis décembre 2021 à 50 383 $ et s'est maintenu au-dessus de 50 000 $ pour la deuxième journée consécutive. Le plus grand jeton cryptographique du monde a augmenté de près de 18% cette année, aidé par l'approbation réglementaire du mois dernier pour les fonds négociés en bourse (ETF) cotés aux États-Unis et un événement de "réduction de moitié" attendu plus tard cette année.

En Europe, la livre sterling a augmenté et les actions et obligations britanniques ont chuté après l'annonce que les salaires britanniques ont augmenté au rythme le plus faible depuis plus d'un an à la fin de l'année 2023, même si le taux de chômage a de nouveau diminué.

La baisse de la croissance des salaires n'a toutefois pas été aussi importante que prévu et n'est probablement pas assez significative pour inciter la Banque d'Angleterre à prendre des mesures plus rapides en vue de réduire les taux d'intérêt.

Les principaux éléments de l'agenda qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi : * Les ministres de l'énergie et du climat se réunissent à Paris pour la réunion ministérielle 2024 de l'AIE : AIG, Airbnb, Lyft, Coca-Cola, Marriott, MGM Resorts, Molson Coors, Biogen, Hasbro, Moody's, Robinhood, Eversource Energy, Ecolab, Howmet Aerospace, Incyte, DaVita, Invitation Homes, Akamai Technologies, Welltower, EQT, Leidos, Zoetis, Zillow