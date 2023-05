Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Une avalanche de données économiques chinoises mardi permettra aux investisseurs de savoir si leurs craintes croissantes concernant la santé de la plus grande économie d'Asie sont justifiées.

Si les ventes au détail, les investissements urbains et la production industrielle du mois d'avril s'avèrent plus faibles que prévu - alors que les prévisions du consensus tablent sur un rebond solide par rapport au mois précédent - les baissiers et les pessimistes auront le vent en poupe.

Le sentiment général du marché pourrait être raisonnablement bien soutenu après que Wall street ait enregistré des gains modestes lundi, malgré l'effondrement alarmant d'un indice clé de l'activité industrielle américaine et une nouvelle journée d'impasse dans les négociations sur le plafond de la dette américaine.

En ce qui concerne les données chinoises, les prévisions des économistes interrogés par Reuters sont les suivantes : les ventes au détail devraient augmenter de 21 % en glissement annuel, soit deux fois plus vite qu'en mars ; les investissements urbains devraient augmenter de 5,5 % ; et la production industrielle devrait augmenter de 10,9 % en glissement annuel, soit plus de deux fois plus vite qu'en mars.

La dynamique de croissance de la Chine s'est fortement ralentie, ce qui se reflète surtout dans l'effondrement des importations et de l'inflation, et l'indice de surprise économique chinois de Citi est tombé lundi sous la barre des 100,0 pour la première fois depuis le 9 mars.

Cependant, les actions chinoises ont mis fin à leur récente série de pertes lundi - l'indice des blue chips a augmenté de 1,5 %, ce qui constitue sa meilleure journée depuis le 20 février et sa deuxième meilleure journée de l'année - alors que les investisseurs tournent leur attention vers trois rapports de résultats clés cette semaine.

Les géants de la technologie Baidu et Tencent publient leurs résultats pour le premier trimestre, respectivement mardi et mercredi, et Alibaba publie ses résultats pour l'année 2023 jeudi.

L'indice Hang Seng tech a nettement sous-performé le Nasdaq cette année - il est en baisse de 5 % alors que le principal indice tech de Wall street est en hausse de 18 % - mais il s'est redressé au cours des quatre dernières séances, sa meilleure série depuis le mois de mars.

Ailleurs en Asie, le baht thaïlandais a enregistré lundi sa plus forte hausse face au dollar en trois semaines, stimulé par des chiffres de croissance du PIB plus élevés que prévu, bien que les investisseurs se soient préparés à l'incertitude politique après que l'opposition ait décroché une victoire électorale étonnante dimanche.

Par ailleurs, les conventions relatives aux périodes d'abstention précédant les décisions politiques sont quelque peu différentes aux Philippines et aux États-Unis, comme le montrent les remarques faites par le gouverneur de la banque centrale lundi, trois jours seulement avant la prochaine réunion.

Le gouverneur de la Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Felipe Medalla, a déclaré aux journalistes que la banque centrale pourrait suspendre ses hausses de taux d'intérêt cette semaine, après une nouvelle baisse de l'inflation en avril.

Le peso philippin a atteint lundi son niveau le plus bas par rapport au dollar depuis près d'un mois.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Indice de confiance des consommateurs australiens (mai)

- Chine : investissement, ventes au détail, production industrielle (avril)

- PIB de la zone euro (T1, estimation rapide)