Jamie McGeever, chroniqueur des marchés financiers, vous présente les perspectives des marchés asiatiques pour la journée à venir.

Un autre jour, une autre hausse à Wall Street, mais les nouvelles sombres en provenance de Chine lundi ont gâché la fête en Asie, et les marchés régionaux pourraient à nouveau être en difficulté mardi. Les données de lundi ont montré que la deuxième économie mondiale a connu une faible croissance au deuxième trimestre, tandis que le groupe chinois Evergrande, le promoteur immobilier le plus endetté au monde, a déclaré qu'il avait perdu 81 milliards de dollars sur 2021 et 2022.

Les actions chinoises ont chuté de près de 1 % lundi, leur plus forte perte en trois semaines, entraînant l'indice MSCI Asie hors Japon dans le rouge pour la première fois en six séances. Il n'y a pas eu de problème à Wall Street, où le Nasdaq, axé sur la technologie, a enregistré une hausse de près de 1 %, alors que la saison des résultats américains passe à la vitesse supérieure cette semaine. Le dollar et les rendements des bons du Trésor n'ont pratiquement pas bougé lundi, alors que les investisseurs attendent les chiffres des ventes au détail américaines mardi. L'ombre portée sur les marchés locaux par les données du PIB chinois du deuxième trimestre lundi ne devrait pas se dissiper complètement d'ici mardi, et la pression exercée sur les décideurs politiques à Pékin pour qu'ils mettent en place davantage de mesures de relance afin de soutenir l'activité ne manquera pas de s'accroître.

Le PIB chinois a augmenté de 0,8 % en avril-juin par rapport au trimestre précédent, dépassant les prévisions du consensus de 0,5 %. Toutefois, en glissement annuel, le PIB a augmenté de 6,3 %, ce qui est bien inférieur aux prévisions de 7,3 %.

JPMorgan, Morgan Stanley et Citigroup ont réduit les prévisions de croissance de la Chine pour 2023 à 5 %, Morgan Stanley réduisant également ses prévisions de PIB pour 2024 de 40 points de base à 4,5 %.

En ce qui concerne les entreprises, les pertes d'Evergrande ont été aggravées par une augmentation du passif total. Il n'y a pas de solution miracle, surtout lorsque la croissance ralentit. L'immobilier, qui était autrefois la source d'une croissance et d'un investissement extraordinaires, pèse sur l'ensemble de l'économie.

L'indice immobilier de la Chine continentale est tombé lundi à son niveau le plus bas en neuf ans. Il a perdu 50 % de sa valeur au cours des trois dernières années. La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré lundi que le ralentissement de la croissance en Chine pourrait se répercuter sur d'autres pays, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'économie américaine entre en récession.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Réunion des responsables financiers du G20 en Inde

- Procès-verbal de la dernière réunion de la Banque de réserve d'Australie

- Ventes au détail aux États-Unis (juin)