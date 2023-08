New York (awp/afp) - Les Bourses européennes ont progressé modérément mercredi, soutenues par une détente des taux d'intérêt obligataires, tandis qu'à Wall Street, le Nasdaq a été euphorique avant les résultats de Nvidia.

L'Europe boursière a terminé en petite hausse. Paris a fini quasi à l'équilibre (+0,08%); Francfort a grappillé 0,15%, Milan 0,24%, et Londres a gagné 0,68%. A Zurich, le SMI a gagné 0,90%.

Wall Street a conclu dans le vert: le Nasdaq a grimpé de 1,59%, le S&P 500 de 1,10% et le Dow Jones de 0,54%.

Les investisseurs ont attendu avec impatience durant la séance de savoir si les résultats de Nvidia (+3,17%), annoncés après la clôture mercredi, allaient confirmer ou non la poursuite du boom de l'intelligence artificielle sur les marchés.

Or le groupe vedette de l'IA a explosé ses prévisions en annonçant un doublement de son chiffre d'affaires sur un an au deuxième trimestre, à 13,5 milliards de dollars, dont il a dégagé 6,2 milliards de bénéfice net contre 4,8 milliards prévus.

Le titre du spécialiste des cartes graphiques et puces très recherchées dans l'IA (GPU) s'envolait de 7,95% dans les échanges électroniques après la clôture.

De grandes variations sont intervenues sur le marché obligataire qui ont favorisé un retour des investisseurs les actions. Les taux obligataires sur les emprunts d'Etat ont nettement reculé de part et d'autre de l'Atlantique, amplifiant la tendance de mardi.

Le taux d'intérêt de l'emprunt à 10 ans allemand baissait à 2,52%, contre 2,64% lors de la dernière clôture. C'est son plus bas niveau depuis le 10 août.

Le taux d'intérêt américain évoluait autour de 4,19%, contre 4,32% mardi.

Ils ont réagi à la publication des indicateurs avancés sur l'activité.

Dans la zone euro, le repli de l'activité du secteur privé s'est aggravé en août, la mauvaise santé de l'industrie manufacturière atteignant désormais les entreprises de services, sur fond d'affaiblissement persistant de la demande, selon l'indice PMI Flash publié par S&P Global.

"Cela pourrait également signifier que nous pourrions voir la Banque centrale européenne faire une pause" dans ses hausses de taux en septembre, souligne Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

La Banque d'Angleterre pourrait elle aussi changer de ton après la publication d'une contraction de l'activité du secteur privé au Royaume-Uni. En réaction, la livre reculait de 0,16% face au billet vert, à 1,2711 dollar pour une livre vers 15H45 GMT.

Aux Etats-Unis, la croissance de l'activité du secteur privé mesurée par l'indice PMI Flash a ralenti en août, plus qu'anticipé par les analystes.

Les investisseurs sont par ailleurs dans l'attente de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole (Etats-Unis), qui débute jeudi.

Foot Locker piétiné ___

Le distributeur américain de chaussures de sport Foot Locker a publié mercredi une baisse de 9,9% de ses ventes au deuxième trimestre sur un an et a abaissé ses prévisions financières pour l'année 2023. La chaîne a aussi suspendu le versement d'un dividende trimestriel.

Foot Locker a perdu 28,28% à 16,64 dollars à Wall Street et a emporté ses concurrents dans son sillage: Nike reculait de 2,67% à New York, à Francfort Puma a perdu 3,75% et Adidas 3,30%, à Londres JD Sports Fashion a cédé 5,40%.

Cours du brut en baisse ___

Les cours du brut ont terminé en baisse mais ont réduit leurs pertes après une diminution des stocks hebdomadaires de brut américains.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, a cédé 0,97% à 83,21 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a reculé de 0,94% à 78,89 dollars.

L'euro prenait 0,16% à 1,0863 dollar pour un euro.

Le contrat à terme du gaz européen TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, a chuté de plus de 14% à 36,55 euros le mégawattheure (MWh) après avoir atteint un plus haut depuis deux mois mardi poussé par les craintes grandissantes qu'une grève en Australie ne perturbe l'offre de gaz naturel liquéfié du pays.

afp/rp