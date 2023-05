Okyo Pharma Ltd - société biopharmaceutique basée à Guernesey et spécialisée dans l'ophtalmologie, qui développe actuellement OK-101 pour traiter la sécheresse oculaire - De nouvelles actions seront cotées sur le Nasdaq à New York à partir de lundi, à la suite d'un regroupement d'actions et de l'arrêt de son programme d'American depository shares (ADS). Okyo est cotée sur le Nasdaq via le programme ADS depuis mai de l'année dernière. Les actions d'Okyo seront radiées de la Bourse de Londres lundi. Cette radiation était prévue depuis une semaine, mais elle a été reportée. Chaque nouvelle action Okyo représentera 65 anciennes actions et sera égale à un ancien ADS.

Cours actuel de l'action à Londres : 1,70 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 62%.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

