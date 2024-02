PARIS, 9 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé vendredi en matinée dans une séance marquée de nouveau par des publications d'entreprises, notamment dans le secteur du luxe, où Hermès brille, tandis que L'Oréal déçoit. À Paris, le CAC 40 perd 0,23% à 7.647,89 points vers 08h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 grignote 0,04% et à Francfort, le Dax s'octroie 0,11%. L'indice EuroStoxx 50 abandonne 0,10%, tandis que le FTSEurofirst 300 prend 0,08%. Le Stoxx 600 reflue de 0,02% mais reste tout proche de son record absolu à 487,66 points. Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une stagnation pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 contre une progression de 0,29% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert où le S&P-500 a atteint brièvement le seuil des 5.000 points pour la première fois, à la faveur notamment des annonces de Walt Disney (+11,5%) et d'ARM (+47,9%). En Europe, une nouvelle salve de résultats d'entreprises domine de nouveau avec des fortunes diverses dans le luxe qui avance de 1,66%. Hermès , qui a fait état d'une hausse plus importante que prévu de ses ventes au quatrième trimestre 2023 et annoncé une augmentation de ses tarifs cette année, bondit de 4,72%. L'Oréal en revanche chute de 5,91%, ses ventes en Asie étant jugées décevantes, l'activité de "travel retail" (ventes aux voyageurs) continuant notamment à ressentir les effets de la nouvelle réglementation sur le marché parallèle de la revente en Chine. LVMH recule de 0,43%, tandis que Kering prend 0,70%. Ailleurs en Europe, le groupe Richemont avance de 0,82 et Burberry cède 0,84%. Dans les autres publications, Ubisoft grimpe de 15,31% après avoir fait état jeudi de réservations nettes trimestrielles supérieures à ses prévisions. Le fabricant autrichien de capteurs AMS OSRAM bondit de 11,15% après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur à ses prévisions dans un contexte de forte demande des produits destinés aux applications automobiles, notamment en provenance de Chine. Dans les indicateurs macroéconomiques du jour, l'inflation en Allemagne a été confirmée à 3,1% sur un an en janvier, après une hausse de 3,8% en décembre. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a estimé vendredi que l'inflation se dirigeait vers les "2% l'an prochain". Sur le marché obligataire, le rendement du Bund allemand à dix ans est pratiquement stable, à 2,366%, après avoir pris plus de cinq points la veille. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)