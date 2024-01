* Wall Street attendue en baisse après un week-end prolongé * Le CAC 40 recule de 0,59% et le Stoxx 600 de 0,58% à mi-séance * Les commentaires restrictifs de responsables de la BCE pèsent sur les échanges par Augustin Turpin 16 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mardi après un week-end prolongé et les Bourses européennes sont dans le rouge à mi-séance, les investisseurs ayant réduit leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt après les commentaires restrictifs de plusieurs responsables de la Banque centrale européenne (BCE). Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,43% pour le Dow Jones, de 0,51% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,66% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 recule de 0,59% à 7.368,01 vers 11h45 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,62% et à Londres, le FTSE cède 0,47%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se replie de 0,55%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,55% et le Stoxx 600 de 0,58%. Les investisseurs restent à l'affût des commentaires des banquiers centraux pour tenter de déterminer le calendrier des premières baisses de taux d'intérêt, que les marchés espéraient jusqu'ici au printemps. Ces anticipations sont de plus en plus remises en cause au fur et à mesure des déclarations plus ou moins restrictives des responsables de politique monétaire. Dernier en date, le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, qui s'exprimait mardi au Forum économique mondial de Davos, a indiqué que la prochaine décision de la BCE serait probablement une baisse des taux d'intérêt, mais a ajouté que l'institution ferait preuve de patience avant de procéder à un tel assouplissement monétaire. "Cela nous ramène à la fin très optimiste que nous avions l'année dernière, à savoir que nous assisterions à un refroidissement de l'inflation, à un atterrissage en douceur de l'économie et à un pivot vers les réductions de taux d'intérêt", a déclaré Russ Mould, analyste chez AJ Bell. "Si c'est le cas, c'est très bien. Mais si nous obtenons quelque chose qui ne correspond pas à ce scénario confortable, soit une inflation plus forte ou un atterrissage plus difficile, alors il semble logique de s'attendre à une volatilité des actions à l'avenir", a-t-il ajouté. Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment désormais à près de 25% la probabilité d'une première baisse des taux par la Réserve fédérale américaine en mars, contre plus de 30% la semaine dernière. Les investisseurs attendent désormais pour se positionner l'intervention du membre du conseil des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, qui doit s'exprimer à 16h00 GMT. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Les résultats trimestriels de Goldman Sachs et Morgan Stanley sont attendus mardi en avant-Bourse. VALEURS EN EUROPE Lindt & Spruengli bondit de 5,6% après avoir annoncé que la croissance de ses ventes avait dépassé les anticipations de marché en 2023. Côté baisse, Air France-KLM recule de 3,1% après avoir annoncé la fin de son accord commercial dans le transport de fret avec CMA CGM, en raison de contraintes réglementaires. Hugo Boss s'effondre de 12,6% après avoir fait état d'un bénéfice d'exploitation en dessous des attentes au quatrième trimestre. TAUX Les rendements obligataires en zone euro se stabilisent mardi, après la progression enregistrée la veille. Le rendement du dix ans allemand est pratiquement inchangé à 2,208%. Le taux des Treasuries à dix ans grimpe pour sa part de six points de base, à 4,0144%, dans la foulée de la baisse des anticipations sur une prochaine réduction des taux d'intérêt de la Fed. CHANGES Pour la même raison, le dollar bondit de 0,77% face à un panier de devises de référence, pour toucher un plus haut d'un mois. L'euro perd 0,53% à 1,089 dollar et se dirige vers son plus fort repli journalier en deux semaines. La livre et le yen reculent également en raison de l'atténuation des pressions inflationnistes. Au Royaume-Uni, la croissance des salaires a ralenti au cours des trois mois se terminant en novembre, encourageant les économistes à se positionner pour des baisses de taux cette année. PÉTROLE Les prix du pétrole grimpent sur de fond de tensions persistantes au Moyen-Orient. Le Brent prend 0,84% à 78,81 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,47% à 73,02 dollars . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 JANVIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Indice d'activité "Empire janvier -5,0 -14,5 state" (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)