* Le CAC 40 parisien attendu en baisse * Wall Street a fini dans le rouge après les prix à la production * La banque centrale chinoise laisse un de ses taux directeurs inchangé par Diana Mandia 15 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans direction vendredi à l'ouverture, des prix à la production plus élevés que prévu aux Etats-Unis ayant fait reculer les attentes sur le nombre et le calendrier de réduction des taux par la Réserve fédérale (Fed) et poussé les rendements obligataires à la hausse. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,2% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une baisse de 0,12% pour le Dax à Francfort , tandis que le FTSE à Londres et le Stoxx 600 sont attendus stables. Les marchés européens ont perdu leurs gains initiaux jeudi après une série de records au cours des dernières séances, les chiffres des prix à la production aux Etats-Unis ayant fait état de pressions inflationnistes plus fortes que prévu, jetant un doute sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt de la Fed. Le rapport fait suite à une hausse des prix à la consommation connue en début de semaine qui avait déjà suscité des inquiétudes. "À la marge, les pressions sur les prix semblent plus tenaces, le processus de désinflation prenant plus de temps que prévu", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés chez Capital.com. Si les responsables politiques de la Banque centrale européenne (BCE) continuent à s'aligner sur une baisse des taux en juin, ils ont exprimé jeudi des points de vue divergents sur le calendrier et le rythme des nouvelles mesures. En termes d'indicateurs macroéconomiques, l'attention reste concentrée vendredi sur les États-Unis, avec la publication des chiffres de la production industrielle de février et la première estimation de l'indice du moral des ménages de l'Université du Michigan attendue plus tard dans la journée. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, plombée par le repli du secteur des semi-conducteurs, alors que l'accélération des prix à la production aux Etats-Unis a ravivé les préoccupations sur l'inflation. L'indice Dow Jones a cédé 0,35%, le S&P-500, plus large, a perdu 0,29%, et Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,30%. L'indice des semi-conducteurs a perdu 1,8%, dans le sillage du déclin de 3,2% de Nvidia, les investisseurs ayant privilégié des prises de bénéfices après les importants gains récents. EN ASIE A Tokyo, le Nikkei a terminé en baisse de 0,26%, plombée par valeurs technologiques le dans la foulée de Wall Street la veille. Les opérateurs continuent par ailleurs de se positionner prudemment avant la réunion de la Banque du Japon (BOJ) qui aura lieu la semaine prochaine. Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a déclaré vendredi que l'économie du pays n'était plus en déflation et qu'une forte tendance à l'augmentation des salaires se dessinait. En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,2%, tandis que le CSI 300 des grandes capitalisations perd 0,07% et la Bourse de Hong Kong 1,86%, après que la banque centrale du pays a laissé un de ses taux directeurs inchangé. La baisse des prix des logements neufs pour le huitième mois consécutif en février a en outre tiré vers le bas le secteur immobilier. TAUX/CHANGES Le rendements obligatoires américains, qui connu jeudi leur plus forte hausse en trois mois en raison des inquiétudes sur les taux, sont stables vendredi. Celui des Treasuries à dix ans ressort à 4,2786% et et celui à deux ans à 4,683%. Le dollar, qui a enregistré jeudi sa meilleure journée depuis plus d'un mois, gagne 0,06% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,05% à 1,0876 dollar. PÉTROLE Les prix du pétrole reculent légèrement vendredi mais sont en passe de gagner près de 4% sur la semaine, stimulés par les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, qui a revu à la hausse ses prévisions de demande de pétrole pour 2024, et par la baisse inattendue des stocks américains. Le baril de Brent recule de 0,18% et celui du brut léger américain (WTI) perd 0,17%. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 MARS PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT 07h45 FR Prix à la consommation IPCH février +0,9% +0,9% (définitif) - sur un an +3,1% +3,1% 13h15 USA Production industrielle février +0,0% -0,1% - sur un an n.d. +0,03% 14h00 USA Indice du moral des ménages mars 76,9 76,9 de l'Université du Michigan (1re estimation) (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)