* Le Dow Jones cède 0,7%, le S&P 1,1% et le Nasdaq 1,26%

NEW YORK, 23 mai (Reuters) - Les actions ont fini en nette baisse et les rendements obligataires ont clôturé en hausse mardi à New York alors que les négociations sur le plafond de la dette américaine continuent de patiner à Washington.

L'indice Dow Jones a perdu 0,69% à 33.055,51 points, le S&P 500 cédé 1,12% à 4.145,58 points et le Nasdaq Composite abandonné 1,26% à 12.560,25 points.

Les républicains du Congrès et les représentants de l'administration de Joe Biden ont achevé un nouveau cycle de discussions dans la journée sans progrès notable.

La date butoir pour relever la capacité d'emprunt du gouvernement est fixée début juin.

L'inquiétude suscitée par cette question a continué à tirer vers le haut les rendements des bons du Trésor.

Michael Wilson, stratège actions pour Morgan Stanley, relève que même en cas de conclusion, un accord sur la dette pourrait tout de même avoir des implications négatives sur l'activité économique.

"S'ils parviennent à un accord sur le plafond de la dette, il y aura des concessions sur les dépenses budgétaires. C'est un problème pour la croissance", dit-il. "Est-ce qu'il y aura un impact immédiat, ou plus tard ? Un peu des deux sans doute. Au bout du compte, il n'y a pas de compromis positif."

A cela s'ajoute la prudence des investisseurs avant le compte rendu de la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des 2 et 3 mai derniers, attendu mercredi, avec de potentiels indices sur les intentions de la banque centrale américaine.

Côté valeurs, le fabricant de semi-conducteurs Broadcom a gagné du terrain après avoir annoncé un accord de plusieurs milliards de dollars avec Apple pour utiliser des puces produites aux Etats-Unis. (Saeed Azhar, Shreyashi Sanyal, rédigé par Jean-Stéphane Brosse)