* Le Dow Jones cède 0,02%, le S&P-500 gagne 0,14% et le Nasdaq 0,32%

NEW YORK, 9 avril (Reuters) - La Bourse de New York a marqué une pause mardi lors d'une séance prudente à la veille de la publication des chiffres de l'inflation américaine et à trois jours des premiers résultats trimestriels des banques.

L'indice Dow Jones a cédé -0,02%, ou 9,13 points, à 38 883,67 points.

Le S&P-500, plus large, a progressé de 7,52 points (0,14%), à 5.209,91 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de 52,68 points (0,32%) à 16 306,64 points.

La statistique des prix à la consommation (CPI) pour mars, indicateur clé pour anticiper le calendrier des baisses de taux de la Réserve fédérale, sera publiée mercredi avant l'ouverture de Wall Street.

Vendredi, JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co et Citigroup, seront les trois premières grandes banques à publier leurs trimestriels. Leurs titres ont baissé mardi.

"Les marchés d'actions marquent le pas entre les données macroéconomiques majeures et le début de la saison des résultats du premier trimestre", a commenté Bill Northey, gérant d'investissement à US Bank Wealth Management, dans le Montana.

"Nous sommes encore très proches des plus hauts historiques des marchés boursiers et il s'agit avant tout d'une pause avant ces données clés", a-t-il ajouté.

A rebours de la tendance, Moderna a grimpé de 6,2% après avoir annoncé des résultats prometteurs d'essais cliniques d'un vaccin anticancéreux développé avec Merck. (Stephen Culp, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)