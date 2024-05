PARIS, 2 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes, hormis Londres, sont légèrement en baisse jeudi en matinée dans un contexte lié à l'attente de la publication de nombreux indicateurs macroéconomiques en Europe et aux Etats-Unis alors que les investisseurs évaluent par ailleurs les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed).



À Paris, le CAC 40 reflue de 0,74% à 7.926,16 points vers 07h40 GMT. À Londres, le FTSE 100 , soutenu par la finance, avance de 0,21%. À Francfort, le Dax reflue de 0,14%.



L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,43%, le FTSEurofirst 300 de 0,19% et le Stoxx 600 de 0,17%.



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,30% pour le Dow Jones , de 0,47% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,62% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en ordre dispersé.



Après une pause liée à la Fête du travail du 1er Mai, les investisseurs digèrent les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a comme attendu, laissé ses taux directeurs inchangés, dans une fourchette de 5,25%-5,50%.



Le président de la Fed, Jerome Powell, a toutefois déploré le recul trop lent de l'inflation, tout en excluant un nouveau relèvement des taux d'intérêt.



Parallèlement, les derniers indicateurs économiques américains comme l'enquête ADP, en attendant la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi, témoignent d'un marché du travail toujours vigoureux.



En zone euro, les investisseurs prendront connaissance un peu avant 08h00 GMT des résultats définitifs de l'activité du secteur manufacturier, tandis qu'une nouvelle salve de publications trimestrielles d'entreprises animent les échanges.



Parmi ces résultats, Worldline bondit de 6,69% après avoir fait état d'une croissance organique de son chiffre d'affaires meilleure qu'attendu au premier trimestre. Teleperformance s'envole de 13,54% après un chiffre d'affaires en croissance au premier trimestre. Technip Energies



est en revanche en baisse, de 4,94%, après la publication de ses comptes trimestriels.



Ailleurs en Europe, les publications financières dominent avec notamment Stan Chart qui grimpe de 6,33% après des résultats meilleurs que prévu, tandis qu'ING avance de 5,49% malgré un revenu net d'intérêts trimestriel en repli de 4,7%.



BBVA cède 1,42% avoir proposé à son concurrent Sabadell (+8,4633%) un projet de fusion pour créer l'un des plus grands groupes bancaires européens avec plus de 1.000 milliards d'euros d'actifs.



Dans la santé, Novo Nordisk recule de 2,72% malgré le relèvement de ses perspectives pour cette année, tandis que dans la sidérurgie Arcelormittal gagne 0,98% après un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes.



Le compartiment de l'énergie baisse de 1,6%, dans le sillage notamment de la perte nette trimestrielle surprise annoncée par Vestas (-4,63%), premier fabricant mondial d'éoliennes. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)