Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo reculait jeudi en matinée dans une atmosphère dominée par la prudence au lendemain d'une séance de baisse à Wall Street, où le marché a marqué une pause après l'abaissement de la note des Etats-Unis par l'agence Fitch.

L'indice vedette Nikkei perdait 1,58% à 32.191,16 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix cédait 1,35% à 2.270,64 points.

La Bourse de New York n'a pas été non plus rassurée mercredi par le rapport du cabinet ADP selon lequel 324.000 emplois ont été créés aux Etats-Unis dans le secteur privé en juillet, soit quasiment le double des attentes des économistes.

Alors que le rapport sur l'emploi du gouvernement, vraie référence de Wall Street, sera publié vendredi, les chiffres ADP "ont renforcé la prudence du marché face à la possibilité d'une hausse de taux en septembre" par la Réserve fédérale américaine (Fed), a commenté Takashi Ito de Nomura Securities, cité par l'agence Bloomberg.

Semi-conducteurs en souffrance

Certaines valeurs nippones liées aux semi-conducteurs étaient en baisse au lendemain du fort recul du Nasdaq à Wall Street et de l'indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie: Tokyo Electron lâchait 1,34%, Advantest 2,91%, Screen Holdings 2,07% et Sumco 1,89%.

Le pétrole en progression

Sur le marché des devises, le yen était quasiment stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 143,28 yens vers 01H00 GMT contre 143,32 yens mercredi à 21H00 GMT.

Le yen n'évoluait guère non plus face à l'euro, qui valait 156,74 yens contre 156,77 yens la veille.

Un euro s'échangeait par ailleurs pour 1,0939 dollar contre 1,0938 dollar vendredi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain progressait de 0,18% à 79,63 dollars vers 00H50 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord de 0,18% à 83,35 dollars.

