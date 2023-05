(Mise à jour des prix tout au long de l'article ; ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 7 et 8, détails sur l'enquête de la Fed au paragraphe 9)

* Skyworks et Paypal baissent en raison de prévisions négatives.

* Les négociations sur le plafond de la dette américaine auront lieu plus tard

* Boeing en hausse, Ryanair ayant passé une commande importante

* Novovax bondit sur les plans de licenciements

* Les indices sont en baisse : Dow 0,24%, S&P 0,47%, Nasdaq 0,64%.

9 mai (Reuters) - Les indices boursiers américains ont reculé mardi, les investisseurs se montrant prudents à l'approche d'une mesure clé de l'inflation cette semaine, tandis que les prévisions de résultats peu encourageantes de sociétés telles que PayPal et Skyworks, fournisseur d'Apple, ont pesé sur l'ambiance.

Les actions de PayPal Holdings ont baissé de 12 % et ont mené les baisses de l'indice de référence S&P 500 après que la société a réduit ses prévisions de marge. Les actions de PayPal Holdings ont également été l'un des principaux freins à l'évolution de l'indice Nasdaq Composite.

Les actions de Skyworks Solutions Inc ont chuté de 5,9 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires et des bénéfices inférieurs aux estimations pour le trimestre en cours.

Les actions d'autres fournisseurs d'Apple, dont Qualcomm, Broadcom, Qorvo et Corning, ont chuté de 1,2 % à 2 %. L'indice Philadelphia SE Semiconductor a baissé de 2,1 %.

Cette semaine riche en action verra la publication des données très attendues sur l'inflation mercredi. L'indice des prix à la consommation (IPC) du département du travail devrait augmenter de 0,4 % en avril, après avoir progressé de 0,1 % en mars.

Des rapports sur les prix à la production, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et le sentiment des consommateurs sont également prévus pour la semaine.

"L'IPC sera publié demain, ce qui inquiète les marchés, car il pourrait être plus élevé que prévu ou l'inflation plus forte que prévu", a déclaré Keith Buchanan, gestionnaire principal de portefeuille chez GLOBALT Investments.

"Et l'enquête sur les agents de crédit a montré que les conditions de crédit se resserrent. Cela semble indiquer que les taux peuvent rester plus longtemps à un niveau plus élevé.

Les conditions de crédit pour les entreprises et les ménages américains ont continué à se resserrer au cours des premiers mois de l'année, selon une enquête de la Fed, marquant l'impact cumulatif du resserrement monétaire de la Fed.

Les marchés attendaient une mise à jour sur le plafond de la dette lors d'une réunion entre le président américain Joe Biden, le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy et d'autres dirigeants du Congrès à la Maison Blanche plus tard dans la journée.

Les craintes d'un éventuel défaut de paiement du gouvernement planent sur Washington dès le 1er juin, si le Congrès n'agit pas pour sortir de l'impasse.

À 12:42 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 81,53 points, soit 0,24%, à 33 537,16, le S&P 500 était en baisse de 19,46 points, soit 0,47%, à 4 118,66, et le Nasdaq Composite était en baisse de 78,10 points, soit 0,64%, à 12 178,82.

Boeing Co a augmenté de 1,1 % après que la compagnie aérienne Ryanair Holdings Plc a passé une commande de plusieurs milliards de dollars pour des avions Boeing.

Les actions des banques régionales ont poursuivi leur déclin, l'indice KBW Regional Banking ayant baissé de 1,7 % après avoir chuté de 2,8 % lundi. L'indice KBW Banking a perdu 1 %, prolongeant ses pertes après avoir baissé de 0,2 % lors de la séance précédente.

Novavax a bondi de 37,2% alors que le fabricant de médicaments prévoit une réduction de 25% de ses effectifs mondiaux.

Under Armour Inc a perdu 6,3%, le fabricant de vêtements de sport ayant vu son chiffre d'affaires et son bénéfice annuels inférieurs aux attentes des investisseurs.

Fournisseur de services de dialyse

DaVita Inc

a bondi de 13,9 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une augmentation de la demande de procédures aux États-Unis.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,93 contre 1 sur le NYSE et de 1,77 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 13 nouveaux plus hauts et 12 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 52 nouveaux plus hauts et 130 nouveaux plus bas.