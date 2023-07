(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Ford en baisse après avoir réduit le prix de ses camions F-150 Lightning

* Tesla progresse après la construction de son premier "Cybertruck".

* Apple augmente après que MS ait augmenté ses prix de vente

* AT&T atteint son plus bas niveau depuis 30 ans suite à la baisse de la note de Citi

* Les indices sont en hausse : Dow 0,25%, S&P 0,31%, Nasdaq 0,64%.

17 juillet (Reuters) -

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a tiré Wall Street vers le haut lundi, soutenu par les grandes valeurs de croissance comme Apple et Tesla, avant les résultats trimestriels des poids lourds de l'industrie au cours de la semaine.

Les résultats du deuxième trimestre s'accélèrent, Tesla devant présenter ses résultats mercredi, tandis que Bank of America , Morgan Stanley, Goldman Sachs et Netflix sont également attendus pour le reste de la semaine.

Sur les 30 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à vendredi, 80 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données de Refinitiv.

"Les investisseurs considèrent que l'économie a été très résistante et que les résultats des entreprises sont plutôt bons", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Independent Advisor Alliance.

Apple a grimpé de 1,2 % après que Morgan Stanley a relevé son objectif de cours pour le fabricant de l'iPhone.

Tesla a gagné 1,9 % après que l'entreprise a déclaré dimanche qu'elle avait construit son premier "Cybertruck", après deux ans de retard.

Son rival Ford Motor a perdu 4,9 % après que le constructeur automobile a réduit les prix de ses célèbres camions électriques F-150 Lightning.

D'autres constructeurs automobiles, comme Rivian et General Motors, ont perdu plus de 3 % chacun.

À 11:37 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 87,28 points, ou 0,25%, à 34 596,31, le S&P 500 était en hausse de 13,76 points, ou 0,31%, à 4 519,18, et le Nasdaq Composite était en hausse de 90,25 points, ou 0,64%, à 14 203,95.

Les trois principaux indices américains ont terminé la semaine dernière en hausse de plus de 2 % après que les données aient fourni de nouvelles preuves que l'économie était entrée dans une phase de désinflation, alimentant l'espoir que la Réserve fédérale mette bientôt fin au resserrement de sa politique monétaire.

Les données de la Fed de New York sur l'industrie manufacturière ont montré que l'indice des conditions générales d'activité est tombé à 1,1 contre 6,6 en juin, ce qui indique que l'activité a peu changé au cours du mois.

Vendredi, JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup ont montré que les grandes banques américaines ont bénéficié de la hausse des taux d'intérêt et ont brossé le tableau d'une économie résiliente, avec des étincelles d'espoir dans certaines activités telles que la conclusion d'accords, qui ont été au plus bas ces derniers temps.

La forte hausse des prêteurs s'est toutefois rapidement essoufflée, la plupart des sociétés financières terminant la séance de vendredi en baisse, les investisseurs craignant que la situation ne soit pas meilleure avant un certain temps.

L'indice bancaire a progressé de 1,4 % à la mi-journée, rattrapant ainsi les fortes pertes subies vendredi.

Activision Blizzard a augmenté de 3,2 % après que Microsoft a déclaré avoir signé un accord pour maintenir "Call of Duty" sur PlayStation à la suite de son acquisition.

Par ailleurs, une cour d'appel américaine a rejeté vendredi la demande de la Federal Trade Commission de suspendre le rachat de Microsoft pour 69 milliards de dollars.

AT&T a chuté de 5,3 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis 30 ans, après que Citi a abaissé la note de l'opérateur de télécommunications en raison des risques liés aux câbles en plomb.

Par ailleurs, des données ont montré que l'économie chinoise a progressé à un rythme faible au deuxième trimestre.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,41 contre 1 sur le NYSE et de 1,87 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 44 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 104 nouveaux records et 50 nouveaux records à la baisse.