* Alphabet dégringole après la victoire d'Epic Games dans un procès antitrust

* Oracle glisse sur des prévisions de revenus à la baisse pour le troisième trimestre

* L'indice des prix à la consommation américain de novembre est en ligne avec les estimations

* Les indices sont en hausse : Dow 0,32%, S&P 0,12%, Nasdaq 0,21%.

12 décembre (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont légèrement progressé mardi, à la suite de données sur l'inflation qui ont maintenu intactes les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt en mai, tandis que les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine.

L'indice des prix à la consommation (IPC) de novembre a augmenté de 3,1% en rythme annuel, conformément aux estimations des économistes interrogés par Reuters. Les prix de base, qui excluent les éléments volatils tels que les coûts de l'alimentation et de l'énergie, ont également correspondu aux attentes, avec une hausse annuelle de 4 %.

En glissement mensuel, les prix à la consommation ont augmenté de 0,1 % le mois dernier, alors que les estimations prévoyaient qu'ils resteraient inchangés.

Les opérateurs ont réduit les paris antérieurs selon lesquels la Fed pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt dès le mois de mars et s'attendent désormais à ce que la réunion de mai de la banque centrale américaine soit le point de départ le plus probable des réductions de taux.

Les paris sur une réduction des taux d'au moins 25 points de base en mars sont tombés à 43,7 %, contre environ 50 % avant les données, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Ils (la Fed) ont déjà beaucoup augmenté les taux... ils les maintiendront dans cette fourchette plus longtemps que ce que le marché attend actuellement", a déclaré Jason Pride, chef de la stratégie d'investissement et de la recherche chez Glenmede, ajoutant que les marchés ne s'attendent pas à d'autres hausses et se concentrent plutôt sur des baisses de taux.

"Cela prépare les marchés boursiers à une période un peu plus difficile à court terme".

Tous les regards sont désormais tournés vers le verdict de la Fed en matière de taux d'intérêt à l'issue de sa réunion de deux jours, mercredi, ainsi que vers les données de l'indice des prix à la production (IPP) pour le mois de novembre.

La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre devraient également rendre leur verdict dans le courant de la semaine.

Oracle a chuté de 11,1 %, le fournisseur de services dématérialisés ayant prévu un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour le troisième trimestre en raison d'un ralentissement de la demande pour ses services dématérialisés.

Le secteur de l'énergie a été à la traîne, perdant 1,4 % alors que les prix du brut ont chuté de plus de 3 %.

Alphabet, la société mère de Google, a perdu 0,8 %, après que le fabricant de "Fortnite", Epic Games, a eu gain de cause dans son procès antitrust très médiatisé contre la société.

Les autres valeurs de croissance ont été mitigées, Tesla ayant baissé de 1,8 %, tandis que Meta Platforms a gagné 1,2 %.

Les actions du fabricant de puces Broadcom ont également stimulé l'indice de référence, ajoutant 3,5 % et atteignant un nouveau record.

À 11:43 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 116,21 points, soit 0,32%, à 36 521,14, le S&P 500 était en hausse de 5,53 points, soit 0,12%, à 4 627,97, et le Nasdaq Composite était en hausse de 30,94 points, soit 0,21%, à 14 463,42.

Parmi les autres mouvements, Lucid a baissé de 9,4% après que la directrice financière du fabricant de véhicules électriques, Sherry House, ait démissionné.

Airbnb a chuté de 2,0 %, Barclays ayant rétrogradé les actions de l'entreprise de location à "sous-pondération" au lieu de "égale pondération".

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,33 contre 1 sur le NYSE et de 1,46 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 63 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 81 nouveaux sommets et 108 nouveaux creux. (Reportage de Shristi Achar A et Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction d'Arun Koyyur, Shounak Dasgupta et Shinjini Ganguli)