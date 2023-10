Les principaux indices de Wall Street ont progressé mercredi après que de nouvelles données aient indiqué un ralentissement du marché de l'emploi, tandis que le recul des rendements du Trésor américain par rapport à leurs plus hauts niveaux pluriannuels a également stimulé le sentiment des investisseurs.

Avant de s'éloigner de leurs sommets, les rendements des bons du Trésor à 30 ans ont dépassé les 5 % pour la première fois depuis août 2007, tandis que les rendements à 10 ans et à 5 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007.

"Les investisseurs craignent que les rendements continuent d'augmenter... les indicateurs techniques indiquent qu'ils pourraient baisser et pousser les prix des obligations et des actions à la hausse, ce qui pourrait permettre un rallye de fin d'année", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef chez CFRA Research.

Les principales valeurs de croissance, Microsoft, Amazon.com, Nvidia, Alphabet et Tesla, ont gagné entre 1,5 % et 4,4 %.

Les actions du secteur de la consommation discrétionnaire ont augmenté de 1,4 % et ont mené les gains parmi les principaux secteurs du S&P 500, tandis que les actions du secteur de l'énergie ont été les plus touchées et ont baissé de 3,0 %, les prix du pétrole brut ayant chuté en raison des inquiétudes concernant la demande.

En septembre, les employeurs privés américains ont ajouté le moins de travailleurs depuis plus de deux ans et demi. Le rapport ADP sur l'emploi national a montré que le nombre d'emplois privés a augmenté de 89 000, ce qui est bien inférieur aux 153 000 attendus.

Ces dernières données interviennent un jour après la hausse inattendue des offres d'emploi aux États-Unis en août, l'attention se portant désormais sur les données plus complètes concernant les emplois non agricoles, attendues vendredi.

"Le rapport ADP a donné aux investisseurs des raisons d'être optimistes quant aux chiffres de l'emploi de vendredi", a ajouté M. Stovall.

La lecture finale de l'indice composite des directeurs d'achat de S&P Global pour le mois de septembre s'est établie à 50,2 contre une estimation préliminaire de 50,1, tandis que des données séparées ont montré que le secteur des services américain s'est ralenti.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders estiment à plus de 81 % et 64 % respectivement la probabilité que les taux d'intérêt restent inchangés en novembre et en décembre.

À 12:03 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 75,25 points, ou 0,23%, à 33 077,63, le S&P 500 était en hausse de 20,59 points, ou 0,49%, à 4 250,04, et le Nasdaq Composite était en hausse de 126,92 points, ou 0,97%, à 13 186,38.

Les investisseurs considéraient également la barre des 4 200 points pour le S&P 500 comme le prochain niveau de soutien si la récente pression à la vente sur les actions se poursuivait.

Helen of Troy a chuté de 7,9 % après que le fabricant de produits d'entretien et de beauté ait annoncé une baisse de ses ventes et de ses bénéfices pour le deuxième trimestre.

Rollins a baissé de 2,5 % après que Spruce Point Capital Management a déclaré être à découvert sur l'entreprise de lutte contre les parasites.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse, avec un ratio de 1,15 pour 1 sur le NYSE et de 1,05 pour 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau plus haut sur 52 semaines et 39 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 11 nouveaux plus hauts et 313 nouveaux plus bas. (Reportage d'Ankika Biswas et de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Shounak Dasgupta)