Les actions de Wall Street ont progressé mercredi, tandis que le dollar et les rendements des bons du Trésor ont baissé après que de nouvelles données sur l'inflation ont montré un ralentissement de la hausse apparemment incessante des prix à la consommation aux États-Unis.

L'indice des prix à la consommation (IPC) n'a augmenté que de 0,2 % le mois dernier, a indiqué mercredi le département du travail, sous l'effet de la hausse des prix de l'essence et des loyers, qui a compensé la baisse des prix des véhicules automobiles d'occasion.

L'IPC a progressé de 3,0 % au cours de la période de 12 mois se terminant en juin, en baisse par rapport à 4,0 % en mai et la plus faible augmentation en glissement annuel depuis mars 2021.

Wall Street a accueilli favorablement cette nouvelle, ce qui a entraîné une hausse des actions. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,41 % pour atteindre 34 403,46, l'indice S&P 500 a gagné 0,83 % pour atteindre 4 476,12 et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 1,14 % pour atteindre 13 917,37.

Les gains des actions américaines ont contribué à faire grimper le principal indice mondial MSCI des 47 pays, qui est maintenant en hausse d'environ 14 % pour l'année, rebondissant des creux induits par la hausse des taux à la fin de l'année 2022.

"La tendance que les investisseurs attendaient est enfin là, des impressions plus douces de l'IPC de base ou des indices de normalité pré-COVID", a déclaré Alexandra Wilson-Elizondo, directrice adjointe des investissements de Multi Asset Solutions chez Goldman Sachs Asset Management, dans un courriel, se faisant l'écho du sentiment positif des analystes.

LE DOLLAR ET LES RENDEMENTS RECULENT

Le marché des devises a également évolué en fonction des nouvelles concernant l'IPC. L'indice du dollar était en baisse de 1,1 % mercredi, à 100,57 dollars, proche de son plus bas niveau depuis un an.

Le yen est remonté à près de 140 pour un dollar, en hausse d'environ 1,4 %, et la livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis 15 mois, en hausse de 0,45 % sur la journée, la Banque d'Angleterre ayant déclaré que le Royaume-Uni s'adaptait à des taux d'intérêt plus élevés.

Les rendements du Trésor américain ont également baissé, le rendement du Trésor à 10 ans s'établissant désormais à 3,853 %, soit une baisse de 12,9 points de base. Le rendement à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, était en baisse de 15,6 points de base à 4,740 %.

Les mouvements de mercredi ont vu les rendements obligataires de la zone euro diminuer, le rendement à 10 ans de l'Allemagne tombant à 2,544 %, après avoir atteint un sommet de quatre mois de 2,679 % lundi.

"Le marché obligataire a finalement obtenu le soulagement de l'inflation qu'il espérait", a déclaré Bryce Doty, gestionnaire de portefeuille senior chez Sit Investment Associates à Minneapolis, dans un courriel.

Les marchés évaluent à 95 % les chances d'une hausse de 25 points de base de la Fed dans le courant du mois, selon l'outil FedWatch du CME, mais restent sceptiques quant à d'autres hausses par la suite.

L'attention des investisseurs se portera également sur la Banque du Canada, les analystes s'attendant à une deuxième hausse consécutive d'un quart de point lors de sa prochaine réunion.

BÉNÉFICES À VENIR

En Asie, l'indice australien S&P/ASX 200 a progressé de 0,4 %, tandis que le rebond du yen a fait chuter le Nikkei japonais de 0,8 %.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1 %, tandis que les actions chinoises de premier ordre ont baissé de 0,8 %, les valeurs technologiques ayant chuté de 2,5 % en raison de nouvelles inquiétudes concernant l'attitude de Pékin à l'égard du secteur.

Aux États-Unis, les résultats du deuxième trimestre commencent à être publiés cette semaine, les grandes banques JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo donnant le coup d'envoi comme à l'accoutumée.

Dans l'ensemble, les banques de Wall Street devraient enregistrer une hausse de leurs bénéfices, l'augmentation des paiements d'intérêts compensant le ralentissement des transactions.

Scott Wren, stratège principal du marché mondial à l'Institut d'investissement Wells Fargo, a déclaré que les attentes générales en matière de bénéfices pourraient être trop élevées.

"Nous pensons que les investisseurs ont décidé, jusqu'à présent, qu'ils étaient prêts à payer davantage pour des bénéfices plus faibles cette année et qu'ils ne tenaient pas compte des effets de taux plus élevés pour longtemps sur les bénéfices", a écrit M. Wren dans une note publiée mercredi. "Nous pensons que c'est une erreur.

LES MATIÈRES PREMIÈRES BONDISSENT

L'indice de référence du pétrole, le Brent, a dépassé les 80 dollars le baril pour la première fois depuis le mois de mai, mercredi, après les données sur l'inflation aux États-Unis. Le brut américain a augmenté de 0,83% à 75,45 dollars le baril et le Brent était à 79,83 dollars, en hausse de 0,54% sur la journée à 5:15 GMT.

L'or au comptant a augmenté de 1,3% à 1 957,35 $ l'once.