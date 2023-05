Les indices de Wall street sont restés modérés mardi, alors que les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine s'étiraient jusqu'à un nouveau round, maintenant les investisseurs dans l'inquiétude face à la perspective d'un défaut de paiement sans précédent.

Les négociateurs de la Maison Blanche et des Républicains du Congrès se réuniront à nouveau plus tard dans la journée pour discuter de la manière de relever le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars, alors qu'il ne reste plus que neuf jours avant la date limite.

Cette réunion intervient alors que le président Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ne sont pas parvenus à un accord sur le plafond de la dette lors de leur rencontre de la veille, mais se sont engagés à poursuivre les discussions.

"Les deux parties sont motivées pour ne pas se retrouver en défaut de paiement et pour trouver un compromis, c'est en tout cas l'impression que l'on a aujourd'hui. Les marchés ne s'attendent vraiment pas à un défaut de paiement. Il n'y a pas beaucoup de prix pour cela et c'est donc un point positif", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire principal de portefeuille chez GLOBALT Investments.

Les inquiétudes concernant la limite de la dette ont poussé les rendements des bons du Trésor à un mois à un niveau record de 5,888 %, avant de baisser à la mi-journée.

L'indice S&P 500 est resté bloqué dans une fourchette de 30 points au cours des deux dernières séances, alors que les négociations sur le plafond de la dette américaine s'éternisaient.

Les stratèges interrogés par Reuters estiment que l'indice de référence terminera l'année à 4 150 points, en légère baisse par rapport à la clôture de lundi (4 192,63).

Pour limiter les pertes, les données de S&P Global ont montré que l'activité des entreprises américaines a atteint son plus haut niveau depuis 13 mois en mai, grâce à une forte croissance dans le secteur des services.

Ce rapport est la dernière indication que l'économie a conservé son élan au début du deuxième trimestre malgré les risques croissants de récession.

L'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) du département du commerce pour le mois d'avril, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, est attendu vendredi.

Broadcom Inc a progressé de 2,5 %, atteignant un niveau record après que le fabricant de puces a conclu un accord de plusieurs milliards de dollars avec Apple Inc pour utiliser des puces fabriquées aux États-Unis. Les actions d'Apple ont baissé de 0,9 %.

Zoom Video Communications a chuté de 7,6 % après que la plateforme de vidéoconférence a enregistré sa plus faible croissance trimestrielle.

À 12:25 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 3,48 points, soit 0,01%, à 33 290,06, le S&P 500 était en baisse de 13,15 points, soit 0,31%, à 4 179,48, et le Nasdaq Composite était en baisse de 41,50 points, soit 0,33%, à 12 679,28.

Parmi les résultats du commerce de détail, Lowe's Companies Inc a réduit ses prévisions de ventes comparables annuelles, alors que la demande diminue pour les produits d'amélioration de la maison. Lowe's devrait gagner 2,5 %.

BJ's Wholesale Club Holdings Inc a baissé de 6,9% après que l'opérateur de clubs-entrepôts ait manqué les estimations de revenus du premier trimestre.

Les actions des créanciers régionaux ont prolongé les gains de la session précédente, menés par une hausse de 14,5% de PacWest Bancorp.

L'indice KBW des banques régionales a atteint son plus haut niveau depuis trois semaines, en hausse de 2,7%.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans une proportion de 1,16 pour 1 sur le NYSE et de 1,34 pour 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré trois nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 79 nouveaux sommets et 44 nouveaux creux. (Reportage de Shreyashi Sanyal et Shristi Achar A à Bengaluru, édition de Vinay Dwivedi)