* Les actions de Pfizer chutent alors que l'entreprise envisage d'abandonner son médicament contre l'obésité.

* Les actions Tesla et Alphabet chutent suite aux dégradations des courtiers

* Lucid en hausse après un accord avec Aston Martin

* Les indices sont en baisse : Dow 0,01%, S&P 0,25%, Nasdaq 0,71%.

26 juin (Reuters) - Les actions américaines ont légèrement baissé lundi, les valeurs technologiques et les grandes capitalisations boursières étant en tête des baisses, les investisseurs s'inquiétant de l'impact de nouvelles hausses des taux d'intérêt sur l'économie.

Les principaux indices ont évolué en dents de scie dans la matinée, les marchés réagissant à la révolte avortée de mercenaires russes ce week-end, qui a soulevé des interrogations sur l'avenir du président Vladimir Poutine et des inquiétudes sur une éventuelle perturbation de l'approvisionnement en pétrole russe.

Les valeurs de croissance ont le plus pesé sur les principaux indices, Meta Platforms, Alphabet et Tesla chutant de 2,7 % à 4,9 %.

La semaine dernière, les actions américaines se sont essoufflées après un récent rallye, et le Nasdaq, à forte composante technologique, a rompu sa série de huit semaines de gains vendredi, après que le président de la Fed, Jerome Powell, a signalé d'autres hausses de taux d'intérêt à venir.

"La Fed a parlé de relever les taux dans un message très chorégraphié. Le consensus prévoit donc une nouvelle hausse des taux en juillet, mais n'oubliez pas que les réunions ne se tiendront pas avant le 26 juillet et que nous avons beaucoup de pistes devant nous qui pourraient changer ce point de vue", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B Riley Wealth.

Une série de données économiques, y compris un indicateur clé de l'inflation, les biens durables et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan sont attendus cette semaine, ainsi que le discours de Powell qui pourrait jeter la lumière sur les plans de hausse des taux de la Fed.

La plupart des décideurs politiques prévoient au moins deux autres hausses de taux d'un quart de point d'ici la fin de l'année, bien que les traders s'attendent à une hausse supplémentaire en juillet et voient la banque centrale américaine maintenir ses taux jusqu'à la fin de 2023, selon l'outil Fedwatch de CMEGroup.

À 12:15 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 2,51 points, ou 0,01%, à 33 724,92, le S&P 500 était en baisse de 10,68 points, ou 0,25%, à 4 337,65, et le Nasdaq Composite était en baisse de 95,56 points, ou 0,71%, à 13 396,96.

Parmi les valeurs individuelles, Pfizer Inc a perdu 3,8% après que le fabricant de médicaments ait déclaré qu'il interrompait le développement d'un médicament expérimental contre l'obésité et le diabète en raison de l'augmentation des enzymes hépatiques chez les patients dans les études cliniques.

Les entreprises de défense, dont Lockheed Martin, Northrop Grumman Corp et Raytheon Technologies, ont reculé de 0,9 % à 2,0 % à la suite de la révolte en Russie.

En revanche, le secteur de l'énergie du S&P 500 a gagné 1,8 % en raison de la hausse des prix du pétrole.

Alphabet Inc a chuté de 2,2 % après qu'UBS a rétrogradé le titre à "neutre", tandis que Tesla Inc a glissé de 4,6 % après que Goldman Sachs a abaissé la note du fabricant de voitures électriques à "neutre".

Lucid Group a bondi de 7,0 % après avoir conclu un accord avec Aston Martin au Royaume-Uni qui donnera au fabricant de véhicules électriques une participation de 3,7 % dans la société.

PacWest a ajouté 5,3 % après que la société de capital-investissement Ares Management ait déclaré avoir acquis un portefeuille de prêts financiers spécialisés de 3,5 milliards de dollars auprès du prêteur.

Carnival a chuté de 10,6 % après que le croisiériste a annoncé des bénéfices pour le troisième trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,48 contre 1 sur le NYSE et de 1,06 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 17 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 42 nouveaux records et 116 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Sruthi Shankar et Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)