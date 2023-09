(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* L'essence alimente l'inflation américaine, mais la tendance sous-jacente s'affaiblit

* Ford progresse grâce à son projet de doubler sa production de camionnettes

* Citi augmente suite à des changements de direction

* Spirit Airlines : baisse des perspectives de revenus

* Les indices sont en hausse : Dow 0,22%, S&P 0,33%, Nasdaq 0,49%.

13 septembre (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont progressé mercredi, les données montrant une hausse modérée des prix à la consommation en août ayant conforté les paris selon lesquels la Réserve fédérale pourrait laisser ses taux d'intérêt inchangés en septembre.

Les principales valeurs de croissance à forte capitalisation, dont Tesla, Meta Platforms, Microsoft et Amazon.com, ont gagné entre 1,1% et 2%, tandis que les rendements du Trésor américain se sont éloignés de leurs plus hauts du jour.

Le secteur de la consommation discrétionnaire a été l'un des plus performants du S&P 500, Ford Motor ayant bondi de 2,8 % grâce à son projet de doubler la production de ses camionnettes hybrides F-150 en 2024.

Les données ont montré que les prix à la consommation ont augmenté de la manière la plus importante depuis 14 mois en août, en raison de la flambée des prix de l'essence, mais la hausse annuelle de l'inflation sous-jacente a été la plus faible depuis près de deux ans.

Les prix de l'essence, qui ont alimenté les craintes d'inflation, ont culminé à 3,984 dollars le gallon au cours de la troisième semaine du mois, contre 3,676 dollars le gallon au cours de la même période en juillet.

"On s'attendait à ce que les prix du pétrole et de l'essence fassent grimper le chiffre global, et c'est ce qui s'est produit", a déclaré Victoria Fernandez, stratège en chef chez Crossmark Global Investment.

"Je ne pense pas que la Fed veuille créer un choc et procéder à une hausse de 25 points de base alors que les attentes sont qu'elle ne le fera pas, mais les hausses de taux ne sont pas complètement exclues pour le reste de l'année.

Selon l'outil FedWatch du CME, il y a 97 % de chances que la Fed maintienne ses taux en septembre, mais 61 % de chances qu'elle fasse une pause en novembre.

La persistance de l'inflation des services a entretenu les perspectives d'une hausse en novembre.

Selon un sondage Reuters, la Fed ne devrait réduire ses taux qu'entre avril et juin de l'année prochaine.

Les investisseurs vont maintenant se concentrer sur les prix à la production et les ventes au détail du mois d'août, jeudi, avant la décision de politique monétaire de la Fed du 20 septembre.

À 12 h 22 (HE), le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 75,00 points, soit 0,22 %, à 34 720,99, le S&P 500 était en hausse de 14,57 points, soit 0,33 %, à 4 476,47, et le Nasdaq Composite était en hausse de 68,08 points, soit 0,49 %, à 13 841,70.

Citigroup a augmenté de 1,6 % après que la PDG Jane Fraser a annoncé une réorganisation majeure de la gestion qui se traduira par de nouvelles suppressions d'emplois et lui donnera un contrôle plus direct sur la société, alors qu'elle cherche à simplifier sa structure.

Les actions cotées aux États-Unis des fabricants chinois de véhicules électriques Nio et Xpeng ont chuté respectivement de 1,9 % et 3,7 %, après que la Commission européenne a ouvert une enquête pour déterminer si leurs véhicules justifient des droits de douane punitifs.

Sprit Airlines a perdu 2,5 % après que le transporteur à bas prix a réduit ses prévisions de revenus pour le troisième trimestre en raison de la hausse des prix du carburant.

Moderna a gagné 3,2 % après que le fabricant de médicaments ait déclaré que son vaccin contre la grippe mRNA-1010 avait atteint l'objectif principal dans un essai de stade avancé. L'entreprise a également annoncé qu'elle réduisait la fabrication de son vaccin COVID-19.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,28 contre 1 sur le NYSE et de 1,19 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré neuf nouveaux sommets sur 52 semaines et le même nombre de nouveaux creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 14 nouveaux sommets et 131 nouveaux creux.