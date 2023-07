(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Moderna grimpe grâce à un accord pour développer des médicaments à base d'ARNm en Chine

* Le marché des puces baisse en raison des restrictions à l'exportation imposées par la Chine.

* Les commandes d'usines américaines pour le mois de mai sont inférieures aux attentes

* Les minutes de la Fed sont attendues à 14h00 ET

* Les indices sont en baisse : Dow 0,16%, S&P 0,05%, Nasdaq 0,07%.

5 juillet (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont reculé mercredi avant la publication du compte rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale, tandis que la faiblesse des données économiques américaines et chinoises ainsi que la montée des tensions sino-américaines ont entamé le moral des investisseurs. Les commandes d'usines américaines pour le mois de mai ont augmenté moins que prévu, selon un rapport du département du commerce, alimentant les craintes d'un ralentissement dû aux taux d'intérêt élevés après que les données de lundi aient montré que l'industrie manufacturière s'est encore effondrée le mois dernier.

Les investisseurs se concentrent sur les minutes de la Fed, qui devraient être publiées vers 14 heures (heure de l'Est), pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale.

D'autres données économiques, y compris les emplois non agricoles, devraient être publiées plus tard cette semaine et pourraient aider à déterminer la trajectoire des taux de la Fed.

Les paris pour une augmentation des taux de 25 points de base en juillet s'élevaient à 88,7 %, tandis que les traders ont évalué à seulement 17,7 % les chances que la banque centrale procède à une nouvelle hausse en septembre, selon l'outil Fedwatch du CME.

"Le président Powell a mentionné qu'il y avait une certaine tension à la Fed entre ceux qui sont plus dovish et ceux qui sont plus hawkish au sein du Federal Open Market Committee", a déclaré Quincy Krosby, stratégiste mondial en chef chez LPL Financial.

"La question a donc toujours été de savoir pourquoi ils ont choisi cette réunion (de juin) pour ne pas augmenter les taux, car il s'agissait de la première pause dans une campagne ininterrompue d'augmentation des taux.

Les titres de puces Intel et Micron Technology ont chuté de 2 % chacun après que la Chine a déclaré qu'elle contrôlerait les exportations de certains métaux largement utilisés dans l'industrie des semi-conducteurs, alors que les tensions entre Pékin et Washington augmentent au sujet de l'accès aux puces électroniques de haute technologie.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor a perdu 1,4 %.

Après une forte hausse alimentée par l'IA au cours du premier semestre de l'année, Wall Street a entamé le nouveau trimestre avec de faibles gains lors d'une session écourtée en raison des vacances, lundi, sous l'impulsion de Tesla après que la société de véhicules électriques a enregistré des livraisons record au cours du deuxième trimestre.

À 11:46 ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 56,47 points, soit 0,16%, à 34 362,00, le S&P 500 était en baisse de 2,44 points, soit 0,05%, à 4 453,15, et le Nasdaq Composite était en baisse de 9,20 points, soit 0,07%, à 13 807,58.

Huit des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont baissé à la mi-journée. Les actions du secteur des matériaux ont été en tête des pertes, avec une baisse de 2,0 %.

Meta Platforms a augmenté de 3,4 %, dépassant ses pairs technologiques et de croissance mégacapitaux, avant la sortie attendue de son application rivale de Twitter, Threads, jeudi.

"Les investisseurs ne peuvent s'empêcher d'être un peu excités par la perspective que Meta ait vraiment un "Twitter-Killer" prêt à être lancé sur le magasin d'applications", a déclaré Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell.

United Parcel Service a reculé de 1,5 % après que le syndicat des Teamsters et l'opérateur de services postaux se sont accusés mutuellement de s'éloigner des négociations sur un nouveau contrat.

Moderna a augmenté de 3 % après que le fabricant de médicaments a signé un accord pour travailler sur des opportunités de recherche, de développement et de fabrication de médicaments à base d'ARNm en Chine.

General Motors a gagné 1,1 % après que le constructeur automobile a fait état de ventes d'automobiles en hausse au deuxième trimestre aux États-Unis, grâce à l'allègement des pressions sur la chaîne d'approvisionnement.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,64 contre 1 sur le NYSE et de 1,74 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 14 nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 37 nouveaux records et 45 nouveaux plus bas.