Les actions américaines ont progressé vendredi, mettant le Nasdaq, à forte composante technologique, sur la voie de sa meilleure performance semestrielle depuis 40 ans, alors qu'Apple a atteint une valeur de marché de 3 000 milliards de dollars et que les signes de ralentissement de l'inflation ont réconforté les investisseurs.

Apple Inc a franchi la barre pour la première fois depuis janvier de l'année dernière, après avoir progressé de 1,5 % pour atteindre un record historique de 192,40 dollars, grâce à l'optimisme suscité par le potentiel de l'intelligence artificielle et la capacité du fabricant de l'iPhone à accroître son chiffre d'affaires.

Amazon, Microsoft, Alphabet et Nvidia ont progressé de 1,2 % à 3,3 %, prolongeant ainsi un rallye fulgurant cette année, alimenté par de solides bénéfices et l'engouement pour l'intelligence artificielle.

"Les plus grandes entreprises prospèrent en ce moment parce que toutes les conditions macroéconomiques leur sont favorables", a déclaré David Russell, vice-président de l'intelligence économique chez TradeStation. "Les chiffres du PCE (dépenses de consommation personnelle) nous confirment que le pire de la crise inflationniste semble être passé.

Un rapport du département du commerce a montré que l'indice PCE, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, a progressé de 3,8 %, contre une hausse de 4,3 % en avril. Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a progressé de 0,3 %, contre 0,4 % le mois précédent.

Selon l'outil Fedwatch de CMEGroup, après la publication des données, les traders estimaient à 86,8 % les chances que la Fed augmente ses taux de 25 points de base pour atteindre une fourchette de 5,25 % à 5,50 % lors de sa réunion de juillet, ce qui représente une légère baisse par rapport aux 89,3 % enregistrés jeudi.

À 12:14 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 216,72 points, ou 0,64%, à 34 339,14, le S&P 500 était en hausse de 44,28 points, ou 1,01%, à 4 440,72, et le Nasdaq Composite était en hausse de 175,78 points, ou 1,29%, à 13 767,12.

Les remarques optimistes du président de la Fed, Jerome Powell, et les données économiques solides de cette semaine ont stimulé les paris sur la poursuite de la hausse des taux de la Fed, mais les marchés boursiers ont été réconfortés par les signes de vigueur de l'économie américaine.

Les résultats positifs du premier trimestre et l'optimisme à l'égard de l'économie ont permis aux trois principaux indices américains d'enregistrer des gains au deuxième trimestre. Le Nasdaq était en passe de réaliser sa meilleure performance semestrielle depuis 40 ans, avec un gain de 31,5 %.

L'indice Nasdaq 100, qui regroupe les principales valeurs technologiques, était en passe de réaliser le meilleur premier semestre de son histoire, avec une hausse de 38,5 %.

Le CBOE Market Volatility Index, l'indicateur de la peur à Wall Street, est tombé à son plus bas niveau en une semaine, à 12,98 points.

Parmi les autres valeurs individuelles, Nike Inc. a perdu 2,2 % après avoir annoncé des revenus pour le premier trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street.

Carnival Corp a bondi de 9,3 % après que Jefferies a relevé le titre du croisiériste de "hold" à "buy".

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,95 contre 1 sur le NYSE et de 1,55 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 70 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 95 nouveaux plus hauts et 57 nouveaux plus bas. (Reportage de Sruthi Shankar, Johann M Cherian et Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)