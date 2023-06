New York (awp/afp) - La Bourse de New York, qui avait commencé la journée de façon morne, a repris de l'élan jeudi, tirée par le Nasdaq, après une semaine de respiration.

L'indice Dow Jones a avancé de 0,50% à 33.833,61 points et le Nasdaq, à coloration technologique, a grimpé de 1,02% à 13.238,52 points.

L'indice élargi S&P 500 est repassé en "bull market" (marché haussier), c'est-à-dire de 20% au-dessus de ses récents plus bas, à 4.293,93 points (+0,62%).

"On assiste à une saine rotation" des placements des investisseurs "vers d'autres secteurs industriels et cela reflète le sentiment que la Fed a bientôt fini de monter les taux", a commenté Art Hogan de B. Riley Wealth Management à l'AFP.

"On voit que la reprise à la hausse du marché boursier s'élargit", a-t-il ajouté.

Même son de cloche chez LBBW, où Karl Haeling souligne que les petites capitalisations participent à la marche en avant, "ayant eu une très bonne semaine".

Le Russell 2000, qui regroupe les petites capitalisations, s'est stabilisé jeudi (-0,41%) mais a pris 4,44% depuis le début de la semaine.

"Le marché haussier élargit sa base", a commenté l'analyste de la banque LBBW. "Et bien sûr, il y a aussi cet enthousiasme autour de l'intelligence artificielle".

Amazon a pris 2,49% après une note d'analyste indiquant que les services web et cloud d'Amazon (AWS) vont bientôt rattraper leur retard, par rapport à Microsoft ou Alphabet, dans l'offre de service avec intelligence artificielle.

Tesla s'est envolé de presque 5% et avançait encore de près de 3% après la clôture après que General Motors a annoncé --après Ford il y a deux semaines--, qu'il utiliserait le réseau de stations de recharge pour véhicules électriques de Tesla.

Alors qu'une réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) est attendue la semaine prochaine, une pause dans les taux étant dans les cartes, "le marché perçoit que le cycle des hausses de taux touche à sa fin", ajoute M. Haeling.

"Même s'il y en aura encore quelques-unes, dans neuf à 12 mois, la Fed baissera les taux, elle le prévoit elle-même et c'est peut-être ce que vise le marché", a-t-il conclu.

Du côté des valeurs, le groupe de logiciels Adobe a grimpé de presque 5% après avoir annoncé offrir un accès à son outil d'intelligence artificielle Firefly, créateur d'images, à ses plus gros clients.

Le vendeur de voitures en ligne Carvana, qui a connu des mois difficile, a mis le turbo (+56,02%), surprenant les analystes avec des projections plus optimiste pour ses résultats du deuxième trimestre.

Les banques régionales ont continué d'être soutenues comme First Republic (+1,98%), Zions (+1,64%).

L'exploitant de parcs d'attractions Six Flags Entertainment subissait le nuage de fumée qui descendait sur tout l'est du pays depuis les multiples incendies du Canada. La crainte que les parcs de Six Flags soient désertés au cours du week-end ou de façon plus fréquente au cours de l'été a pesé sur l'action (-3,09%).

Sur le marché obligataire, les taux se sont légèrement détendus. Le rendement sur les bons du Trésor à 10 ans s'est inscrit à 3,71% contre 3,79%.

