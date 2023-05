* Biden et McCarthy se rapprochent d'un accord sur le plafond de la dette américaine

* Marvell Technology fait un bond en avant grâce à des prévisions optimistes

* Ford en hausse grâce à un accord sur l'accès aux stations de recharge de Tesla

* Les indices sont en hausse : Dow 0,91%, S&P 1,15%, Nasdaq 1,94%.

(Mise à jour des prix, ajout d'un graphique, étapes importantes sur le Nasdaq, indice Philadelphia SE Semiconductor, commentaires)

26 mai (Reuters) - Les principaux indices de Wall street ont progressé vendredi à la faveur de l'avancée des négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine, les investisseurs ne tenant pas compte de données faisant état d'une inflation légèrement plus forte que prévu.

Après plusieurs cycles de négociations, le président Joe Biden et le principal républicain du Congrès, Kevin McCarthy, se sont rapprochés d'un accord visant à relever le plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars pour deux ans, tout en limitant les dépenses sur la plupart des postes, a déclaré un responsable américain à l'agence Reuters.

M. McCarthy a réaffirmé vendredi que les négociations, qui se poursuivront pratiquement toute la journée, avaient progressé jeudi.

Le Dow Jones Industrial Average devait mettre fin à une série de cinq jours de baisse, tandis que le Nasdaq a atteint son plus haut niveau depuis la mi-août plus tôt dans la séance.

"Le marché réagit très bien à un accord anticipé et il semble que le cadre de l'accord soit sur le point d'être mis en place, ce qui nous donne un peu de répit", a déclaré David Sadkin, président de Bel Air Investment Advisors.

Néanmoins, l'indice S&P 500 et le Dow Jones sont en passe de subir des pertes hebdomadaires, sous la pression des discussions prolongées sur le plafond de la dette à l'approche de la date butoir du 1er juin.

Le secteur technologique de l'indice S&P 500 a bondi de 2,2 %, les fabricants de puces électroniques étant en tête de la progression. L'indice Philadelphia SE Semiconductor avait grimpé de 4,8 % dans l'après-midi et était en passe de réaliser sa meilleure performance sur deux semaines depuis avril 2020.

Le fabricant de puces Marvell Technology Inc a bondi de 27,7 % après avoir prévu que son chiffre d'affaires annuel dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) doublerait.

Cela intervient juste après que les actions du fabricant de puces le plus précieux au monde, Nvidia Corp, ont atteint un niveau record jeudi après ses prévisions exceptionnelles. Les actions de Nvidia ont augmenté de 1,8 %.

À 12:07 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 298,77 points, soit 0,91%, à 33 063,42, le S&P 500 était en hausse de 47,65 points, soit 1,15%, à 4 198,93 et le Nasdaq Composite était en hausse de 246,83 points, soit 1,94%, à 12 944,93.

Les données ont montré que les dépenses de consommation américaines ont augmenté plus que prévu en avril et que l'inflation a repris, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale à augmenter à nouveau les taux d'intérêt le mois prochain.

"Nous avons toujours de l'inflation, nous avons toujours des taux d'intérêt plus élevés et cela continuera à être un obstacle pour le marché jusqu'à ce que la Réserve fédérale se mette sur la touche", a ajouté M. Sadkin.

Les traders considèrent maintenant qu'il y a plus de 60 % de chances que la Fed augmente ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de juin, contre environ 40 % avant les données.

Ford Motor Co a gagné 7,0 % après avoir signé un accord permettant à ses clients d'accéder à plus de 12 000 superchargeurs Tesla Inc en Amérique du Nord au début de 2024. Tesla a bondi de 5,3 %.

Ulta Beauty Inc a baissé de 12,0% après que le détaillant de cosmétiques a réduit ses prévisions de marge d'exploitation annuelle.

Paramount Global a augmenté de 6,3 % après que l'actionnaire de contrôle du conglomérat médiatique, National Amusements, a reçu un investissement de 125 millions de dollars.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,05 contre 1 sur le NYSE et de 1,70 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 15 nouveaux plus hauts et 14 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 55 nouveaux plus hauts et 84 nouveaux plus bas.